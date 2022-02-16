«Борнмут» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.02.2022)

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вчера, 18:54

18 февраля 2022 года состоится поединок «Борнмут — Ноттингем Форест», который пройдет на территории Великобритании. Этот поединок состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Борнмут». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 4.40. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.80.

Форма команд

«Борнмут» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 58 пунктов. У коллектива 17 побед, семь ничьих и шесть поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Борнмут» выглядит очень хорошо и очень часто набирает драгоценные баллы — победа над «Блэкпулом» со счетом 1:2, а также над «Бирмингемом» 3:1 и над «Барнсли» 0:1,

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 47 баллов. У коллектива 13 побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Ноттингем» не может похвастаться хорошими результатами и часто теряет очки — ничья со «Сток Сити» со счетом 2:2, а также победа над «Блэкберн Роверс» 0:2 и поражение от «Кардиффа» 2:1.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает три поединка кряду

«Борнмут» выиграл три матча из последних пяти

У «Ноттингем Форест» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. Эта ставка может сыграть, так как оба клуба много забивают в нынешнем сезоне.