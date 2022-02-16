ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Борнмут» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.02.2022)

вчера, 18:54

18 февраля 2022 года состоится поединок «Борнмут — Ноттингем Форест», который пройдет на территории Великобритании. Этот поединок состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.80 3.65 4.50
Мелбет 1.86 3.64 4.48
1XBET 1.86 3.64 4.48
BetBoom 1.86 3.56 4.31

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Борнмут». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 4.40. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.80.

Форма команд

«Борнмут» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 58 пунктов. У коллектива 17 побед, семь ничьих и шесть поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Борнмут» выглядит очень хорошо и очень часто набирает драгоценные баллы — победа над «Блэкпулом» со счетом 1:2, а также над «Бирмингемом» 3:1 и над «Барнсли» 0:1,

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 47 баллов. У коллектива 13 побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Ноттингем» не может похвастаться хорошими результатами и часто теряет очки — ничья со «Сток Сити» со счетом 2:2, а также победа над «Блэкберн Роверс» 0:2 и поражение от «Кардиффа» 2:1.

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» не проигрывает три поединка кряду
  • «Борнмут» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Ноттингем Форест» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. Эта ставка может сыграть, так как оба клуба много забивают в нынешнем сезоне.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.89 2.01
1XBET 1.89 2.01
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:51
Хозяева фавориты матча
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100