«Боруссия» Дортмунд — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (21.04.2024)

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сегодня, 10:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «шмелей» оценивается за 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд находится в отличном настроении, ведь впервые за десять лет вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» (4:2). Тем не менее, вопрос о месте в топ-4 для хозяев еще не решен и решать его предстоит против новоиспеченного чемпиона Германии – «Байера». Сейчас «желто-черные» идут лишь на пятом месте с 56 баллами и отстают на три пункта от «РБ Лейпциг», но имеют игру в запасе. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Боруссию» М (2:1).

К концу апреля «Байер» все еще умудряется не проиграть ни одного матча в сезоне, что дается команде с большими усилиями. «Фармацевты» досрочно стали чемпионами, но рекорд не дает футболистам расслабиться, и они постараются продлить его как можно дольше, даже в выездной игре с «Боруссией», которой очень нужны очки. В прошлом поединке Лиги Европы «Байер» на последних минутах смог спасти ничью с «Вест Хэмом» (1:1), а в чемпионате не оставил шансов «Вердеру» на своем поле (5:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних поединков при двух ничьих

«Боруссия» Дортмунд уступила в трех встречах из десяти последних при семи победах

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей с «Байером»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд будет стараться владеть инициативой и наверняка забьет, но будет и пропускать, ведь в обороне не все так гладко. Предлагаем сделать ставку на результативный футбол, а именно на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.