«Боруссия» Д — «Челси». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.02.2023)

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сегодня, 10:27

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Рискнуть на триумф гостей можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Боруссия» Д находится в хорошей форме и выиграла все официальные матчи в новом календарном году. Коллектив борется за чемпионство в Германии и на данный момент идет на третьем месте, уступая лидеру всего три пункта. В матче с «Челси» команда постарается с первых минут навязать свой футбол и добиться результата. В прошлой игре «Боруссия» Д выиграла на выезде у «Вердера» (2:0), а в кубке Германии одолела «Бохум» (2:1).

«Челси» редко выигрывает в последнее время и имеет много проблем как внутри клуба, так и непосредственно с результатами. Сейчас лондонцы занимают только девятое место, и чтобы вернуться в топ-4 необходимо выигрывать все оставшиеся матчи, что также не служит гарантией. В прошлом туре АПЛ «Челси» не смог удержать победу с «Вест Хэмом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Фулхэмом» (0:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча «Челси» завершились вничью

«Боруссия» Д забила 20 мячей в четырех последних домашних поединках

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит фаворитом в этой встрече и постарается доказать это на своем стадионе, обеспечив себе преимущество перед ответным выездом. Сделать ставку на победу «черно-желтых» можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.