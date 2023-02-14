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«Боруссия» Д — «Челси». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.02.2023)

сегодня, 10:27
Аррисабалага Кепа

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Рискнуть на триумф гостей можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.463.00
Лига Ставок 2.75 3.45 2.60
Мелбет 2.86 3.46 2.65

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Боруссия» Д находится в хорошей форме и выиграла все официальные матчи в новом календарном году. Коллектив борется за чемпионство в Германии и на данный момент идет на третьем месте, уступая лидеру всего три пункта. В матче с «Челси» команда постарается с первых минут навязать свой футбол и добиться результата. В прошлой игре «Боруссия» Д выиграла на выезде у «Вердера» (2:0), а в кубке Германии одолела «Бохум» (2:1).

«Челси» редко выигрывает в последнее время и имеет много проблем как внутри клуба, так и непосредственно с результатами. Сейчас лондонцы занимают только девятое место, и чтобы вернуться в топ-4 необходимо выигрывать все оставшиеся матчи, что также не служит гарантией. В прошлом туре АПЛ «Челси» не смог удержать победу с «Вест Хэмом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Фулхэмом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних матча «Челси» завершились вничью
  • «Боруссия» Д забила 20 мячей в четырех последних домашних поединках

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит фаворитом в этой встрече и постарается доказать это на своем стадионе, обеспечив себе преимущество перед ответным выездом. Сделать ставку на победу «черно-желтых» можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.44 1.97 1.92 1.56 2.55
Лига Ставок 2.00 1.79 1.59 2.32
Мелбет 2.08 1.87
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:31
Думаю, что Боруссия дома как минимум не проиграет этот матч
Гость
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