«Боруссия» Д — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2023)

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вчера, 20:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Герты» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Боруссия» Д находится в прекрасном расположении духа за счет победы в Лиге Чемпионов над «Челси» (1:0), хотя соперник превосходил хозяев по игре. В чемпионате у «шмелей» третье место с 40 очками и в случае победы, коллектив не только сохранит свою позицию, но и сократит расстояния с одним из прямых конкурентов. В двух последних играх чемпионата Германии «Боруссия» Д выиграла у «Вердера» (2:0) и «Фрайбурга» (5:1).

«Герта» в последнем матче добилась крупной победой, но на дистанции у коллектива все еще большие проблемы в Бундеслиге. Клуб из Берлина занимает предпоследнее место с 17 баллами в турнирной таблице и отстает лишь на два пункта от ближайшего соперника. В прошлом туре «Герта» разгромила на своем поле «Хоффенхайм» (4:1), а ранее крупно проиграла «Айнтрахту» Ф (0:3).

Информация для ставок

Семь из восьми выездных матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

·«Боруссия» Д выиграла девять последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре из пяти последних встреч с «Гертой»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д не имеет права упустить шанс сравняться по очкам с «Баварией», что даст команде большой эмоциональный толчок. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.