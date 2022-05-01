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«Боруссия» М – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (02.05.2022)

вчера, 11:50
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.574.361.74
Фонбет 4.80 4.50 1.69
Мелбет 4.98 4.48 1.69
1XBET 4.98 4.48 1.69
BetBoom 4.86 4.22 1.69

Также в линии букмекеры предлагают 1.96 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Боруссия» М провалила нынешний сезон, но сумела сохранить за собой место в Бундеслиге на следующий футбольный год. Коллектив идет на 13 месте в турнирной таблице и набрал 38 баллов, а в последних пяти турах проиграл лишь один раз. Команда доигрывает сезон и в противостоянии с мотивированным «РБ Лейпциг» ей будет очень непросто, однако матч обещает быть интересным. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничейным результатом с «Фрайбургом» (3:3) и поражением от «Кельна» (1:3).

«РБ Лейпциг» на днях выиграл важный полуфинальный матч в Лиге Европы у «Рейнджерс» (1:0) и совсем скоро проведет ответный поединок. Однако в турнирной таблице Бундеслиги у клуба также ситуация интересная и сложная. Клуб занимает пятое место с 54 набранными баллами и отстает от ближайших двух конкурентов всего на один пункт. Чтобы иметь хорошие шансы на третье место, коллектив обязан выигрывать предстоящую встречу. В прошлом туре «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» (1:2), а ранее минимально одолел «Байер» (1:0).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» выиграл у «Боруссии» М шесть из восьми последних встречах
  • Пять из шести последних встреч между командами закончились тоталом больше 2.5

Прогноз

Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.19 1.26 2.46 1.61 1.93 1.97
Мелбет 2.36 1.56
1XBET 2.36 1.56
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:07
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:20
Кто знает...
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