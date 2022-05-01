«Боруссия» М – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (02.05.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.96 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Боруссия» М провалила нынешний сезон, но сумела сохранить за собой место в Бундеслиге на следующий футбольный год. Коллектив идет на 13 месте в турнирной таблице и набрал 38 баллов, а в последних пяти турах проиграл лишь один раз. Команда доигрывает сезон и в противостоянии с мотивированным «РБ Лейпциг» ей будет очень непросто, однако матч обещает быть интересным. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничейным результатом с «Фрайбургом» (3:3) и поражением от «Кельна» (1:3).

«РБ Лейпциг» на днях выиграл важный полуфинальный матч в Лиге Европы у «Рейнджерс» (1:0) и совсем скоро проведет ответный поединок. Однако в турнирной таблице Бундеслиги у клуба также ситуация интересная и сложная. Клуб занимает пятое место с 54 набранными баллами и отстает от ближайших двух конкурентов всего на один пункт. Чтобы иметь хорошие шансы на третье место, коллектив обязан выигрывать предстоящую встречу. В прошлом туре «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» (1:2), а ранее минимально одолел «Байер» (1:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл у «Боруссии» М шесть из восьми последних встречах

Пять из шести последних встреч между командами закончились тоталом больше 2.5

Прогноз

Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.