«Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.09.2023)

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вчера, 12:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Вольфсбурга» оценивается за 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Д выглядит очень нестабильно в чемпионате Германии и занимает лишь седьмое место, набрав восемь очков за четыре тура. В Лиге Чемпионов «шмели» также стартовали неудачно, уступив « ПСЖ » (0:2), поэтому коллективу необходимо реабилитироваться по всем фронтам. В случае еще одной осечки хозяев можно будет говорить о начале кризиса в результатах клуба. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» (4:2).

«Вольфсбург» набрал всего на один балл больше «Боруссии» Д и старается набирать очки в каждом матче, чтобы вернуться в еврокубки. Команда пропустила столько же, как и «желто-черные» (5 мячей) и постарается как минимум не проиграть на поле соперника. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились победой над «Унион» (2:1) и выездным поражение от «Хоффенхайма» (1:3).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл шесть выездных поединков при четырех поражениях за последнее время

·«Боруссия» Д проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре матча из пяти последних с «Вольфсбургом»

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