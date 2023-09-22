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«Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.09.2023)

вчера, 12:23
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Вольфсбурга» оценивается за 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.714.544.46
Лига Ставок 1.77 4.40 4.20
Pari 1.72 4.50 4.30

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Боруссия» Д выглядит очень нестабильно в чемпионате Германии и занимает лишь седьмое место, набрав восемь очков за четыре тура. В Лиге Чемпионов «шмели» также стартовали неудачно, уступив «ПСЖ» (0:2), поэтому коллективу необходимо реабилитироваться по всем фронтам. В случае еще одной осечки хозяев можно будет говорить о начале кризиса в результатах клуба. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» (4:2).

«Вольфсбург» набрал всего на один балл больше «Боруссии» Д и старается набирать очки в каждом матче, чтобы вернуться в еврокубки. Команда пропустила столько же, как и «желто-черные» (5 мячей) и постарается как минимум не проиграть на поле соперника. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились победой над «Унион» (2:1) и выездным поражение от «Хоффенхайма» (1:3).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» выиграл шесть выездных поединков при четырех поражениях за последнее время
  • ·«Боруссия» Д проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла четыре матча из пяти последних с «Вольфсбургом»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной, несмотря на усталость после матча с «ПСЖ». Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.41 2.47 1.60
Лига Ставок 2.80 1.44 2.27 1.65
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:33
Хозяева поля команда Боруссия не проигрант и тб 2,5 !
Гость
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