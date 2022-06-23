«Сеара» — «Атлетико Гоияниенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.06.2022)

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23 июня 2022, 13:47

Ставки букмекеров

«Сеара» считается фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.05. Ничья в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 3.30, а победа «Атлетико Гоияниенсе» доступна по котировке 3.80.

Также линия, которую предложила контора, двигается в пользу низового исхода в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.28.

Форма команд

Футболисты «Сеары» не проигрывают на протяжении девяти туров бразильского чемпионата, а три последних матча в лиге команда свела к ничейным исходам, последовательно разделив очки с «Гояс» (1:1), «Атлетико Минейро» (0:0) и «Куябой» (0:0).

В турнирной таблице Серии A «Сеара» обосновалась на 13-м месте рейтинга, набрав в общей сложности 16 очков.

«Атлетико Гоияниенсе» побеждал в трех из прошлых четырех туров чемпионата. Благодаря этим успехам команда поднялась в общем зачете на 12-е место, тоже заработав суммарно 16 баллов. В предыдущем туре национального первенства гости этой встречи обыграли на домашней арене «Жувентуд» (3:1).

Информация для ставок

У «Сеары» нет поражений в 6 прошлых домашних матчах всех турниров

«Атлетико» не проигрывал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз

Учитывая статистику очных встреч «Сеары» и «Атлетико Гоияниенсе», рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.