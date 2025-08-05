Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Месси не сыграет в ближайшем матче «Интер Майами»

вчера, 21:35

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано на пресс-конференции во вторник сообщил, что нападающий Лионель Месси не примет участия в завтрашнем матче Кубка лиг с мексиканским «Пумасом».

Аргентинец получил травму в начале игры с «Некаксой» 3 августа.

Я разговаривал с ним вчера — это незначительная травма. В контексте плохих новостей это хорошо. Конечно, нам не нравится, что он выбыл, но мы также избегаем точных сроков. Он очень особенный и, как правило, быстро восстанавливается, поэтому мы будем действовать день за днём.

Он точно не сможет играть завтра, но после этого посмотрим, как он будет себя чувствовать, исходя из результатов медицинского обследования.

Подписывайся в ВК
Все новости
Из-за Тер Штегена у «Барселоны» возникла проблема с регистрацией Гарсии
Вчера, 11:34
Алаба восстановился после повреждения и провёл тренировку с «Реалом»
Вчера, 11:07
«Интер Майами» опубликовал заявление о травме Месси
04 августа
Маскерано — о травме Месси: «Похоже, всё не слишком серьёзно»
03 августа
Тер Штеген разругался с «Барселоной». Лишился капитанской повязки, клуб взял другого голкипера
02 августаМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Полузащитник «Баварии» Павлович получил травму глаза на тренировке
02 августа
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:35
Ничего страшного. Переживать не надо
Romeo 777
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
Да это не особо ситуацию меняет 🙃
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:15
Они сейчас в кубке лиги играют, в группе...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:08
Как будто кто-то тут был в ожидании этого матча МЛС 😁
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:58, ред.
Это уже будет частенько.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 