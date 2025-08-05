Месси не сыграет в ближайшем матче «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» на пресс-конференции во вторник сообщил, что нападающий не примет участия в завтрашнем матче Кубка лиг с мексиканским «Пумасом».

Аргентинец получил травму в начале игры с «Некаксой» 3 августа.

Я разговаривал с ним вчера — это незначительная травма. В контексте плохих новостей это хорошо. Конечно, нам не нравится, что он выбыл, но мы также избегаем точных сроков. Он очень особенный и, как правило, быстро восстанавливается, поэтому мы будем действовать день за днём.

Он точно не сможет играть завтра, но после этого посмотрим, как он будет себя чувствовать, исходя из результатов медицинского обследования.