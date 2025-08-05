Форвард отказал «Зениту» – теперь разрывает РПЛ. Это главный футболист «Рубина»

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сегодня, 19:10

Прямо сейчас – самый яркий в лиге.

Мирлинд в данный момент главная звезда лиги и важнейший футболист для «Рубина» Рашида Рахимова. Форвард оказывает феноменальное влияние на результаты казанцев, сохранение такого игрока и такая статистика – аномалия.

Срыв трансфера в «Зенит» мог тяжело аукнуться

Достаточно быстро стало ясно, что Даку – футболист для топ-клуба, что «Рубин» он вскоре перерастёт. Албанец уже в дебютный сезон за «Рубин» отметился 10 забитыми мячами в 28 матчах чемпионата-23/24. В следующем розыгрыше легионер боролся за статус лучшего бомбардира и едва не обогнал Манфреда Угальде. Всем было ясно, что Мирлинду не было смысла оставаться в клубе-середняке – пусть и симпатичном.

Легионер заслужил более жирный контракт, который казанцы, как казалось, ему предложить не могут. Да и если говорить о качестве футбола, чемпионат России нападающий перерос. В этом плане вариант с переходом в «Зенит» выглядел как неизбежный шаг – так Мирлинд закрыл бы финансовый вопрос, плюс претендовал бы на трофеи. О повышении в классе можно было бы задуматься позднее.

Сделка, которая бы могла удовлетворить всех, вдруг сорвалась. По слухам, причина – в истории с оскорблением Мирлиндом македонцев и сербов во время Евро-2024. Позднее говорилось, что «сине-бело-голубые» и представители футболиста не согласовали условия контракта. В итоге легионер остался в «Рубине» и продлил договор.

Казанцы рисковали. Футболист мысленно уже прибыл на берега Невы – и тут вариант с топ-клубом срывается. Это огромная опасность эмоционального и игрового спада – «Рубин» вполне мог бы остаться без лидера и сбавить в атаке.

Мирлинд в огне – сам вытащил для «Рубина» четыре очка

Пока же всё получается с точностью до наоборот. Ситуация с «Зенитом» никак не сказалась на результативности легионера. В первом туре казанцы без его существенной помощи обыграли «Ахмат», но вот дальше – топ-перформанс. Уже во втором туре «Рубин» принимал «Зенит», а после кубковой игры с «Оренбургом» в домашних стенах должен был сыграть с «Сочи».

Петербуржцы в гостях ожидаемо захватили инициативу и к перерыву оформили задел в два мяча – отличились Мостовой и Кассьерра. Но банда Рахимова забила из раздевалки – гол Ходжи накалил обстановку. «Сине-бело-голубым» удавалось сдерживать соперника, хотя Даку раз за разом убегал в контратаки. При этом в концовке заброс пошёл как раз на албанца – тот выиграл верх у Мантуана и забил ключевой мяч (2:2).

Вчера же Даку стал ключевой фигурой в игре с «Сочи». Понятно, что южане находятся среди команд, проваливших старт сезона. Но Мирлинд, а не кто-то другой, стал автором обоих мячей казанцев. Он принёс команде эту победу, причём, на тоненького – в концовке случился автогол (2:1). В активе «Рубина» после трёх туров семь очков – коллектив идёт в тройке, наравне с набравшими ход «Крыльями», «Балтикой», чуть отставая от «Локомотива». Это шикарный показатель – пусть речь и о коротком отрезке.

Риск оправдался

Таких игроков важно не передержать. «Рубин» не участвует в еврокубках, не борется за трофеи – «Зенит» может предложить хотя бы последнее. Плюс более выгодные условия. Казанцы прыгнули выше головы, предложив Даку контракт, которого он заслуживает – и это был огромный риск, поскольку остальные аспекты не отвечают уровню албанца. Вполне могло бы произойти так, что казанцы вложили все возможные средства в контракт лидера, а тот на эмоциональном спаде от сорвавшейся сделки перестал бы давать результат.

Практика показывает, что риск оправдался. Казанцы отбились от «Зенита» и сохранили ключевую фигуру проекта – вот что по этому поводу говорит главный тренер Рашид Рахимов:

Я понимал, что мы здесь вырастили футболиста, который вышел на другой уровень. Футболиста, который стал лучшим по [системе] «гол+пас». Я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата? Например, вспомните ситуацию Кордобы с шестью месяцами контракта прошлой зимой. «Краснодар» его сохранил и показал свои амбиции. А мы что – хуже? Сколько может стоить лучший бомбардир? Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер.

Игрок, по словам тренера, не расстроился. Теперь у команды более ясные перспективы на сезон. Плюс «Рубин» может укрепиться – и за счёт этого сделать шаг к топ-5, а то и к тройке лучших.

Дальше только Европа

При этом важно понимать: Казань – крупный город со всеми удобствами, у игрока теперь крупный контракт – но не снимается вопрос амбиций, борьбы за титулы, еврокубков. Необходимость расставания просто откладывается, но не снимается окончательно. Всё-таки проект близок к своему потолку – команда не может бороться за чемпионство с такими гигантами, как «Зенит», «Краснодар», ЦСКА , «Динамо».