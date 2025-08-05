Гасперини изменил систему выбора капитана в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини внедрил в клубе новую систему назначения капитана команды.
С 2021 года повязку носил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.
Специалист сообщил:
Мы будем использовать систему, которая хорошо себя зарекомендовала: капитанская повязка вручается игроку, проведшему больше всего матчей.
У меня 7 или 8 капитанов, и я надеюсь, что их будет 15 или 20. Капитаны — это те, кто играет за команду и очень предан ей. Иерархия основана на количестве выступлений, вот и всё.
На данный момент больше всего матчей за римскую команду провёл Стефан Эль-Шаарави — 320. На втором месте идёт Бриан Кристанте (318), а Пеллегрини является третьим по этому показателю (316).