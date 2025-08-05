Гасперини изменил систему выбора капитана в «Роме»

Главный тренер «Ромы» внедрил в клубе новую систему назначения капитана команды.

С 2021 года повязку носил полузащитник .

Специалист сообщил:

Мы будем использовать систему, которая хорошо себя зарекомендовала: капитанская повязка вручается игроку, проведшему больше всего матчей.

У меня 7 или 8 капитанов, и я надеюсь, что их будет 15 или 20. Капитаны — это те, кто играет за команду и очень предан ей. Иерархия основана на количестве выступлений, вот и всё.