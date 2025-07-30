«Акрон» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (3.08.2025)

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вчера, 15:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Акрона» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Акрон» за два прошедших тура сумел забраться в топ-3, на второе место. Команда смогла заработать четыре очка. Разница мячей положительная, пять забитых, и один пропущенный. Два последних матча «Акрона» в РПЛ завершились ничьёй с «Крылья Советов» (1:1), и победой над «Сочи» (4:0).

«Спартак» Москва по истечении двух туров занимает место во второй половине турнирной таблицы. Команда находится на десятом месте, с тремя заработанными очками. Разница мячей отрицательная, один забитый, и три пропущенных. Две последние игры «Спартака» в РПЛ завершились победой над «Динамо» Махачкала (1:0), и поражением от «Балтики» (0:3).

Информация для ставок

«Акрон» проиграл одну встречу из пяти

«Спартак» прервал беспроигрышную серию, состоящую из шести матчей

В трёх последних встречах между командами победил «Спартак»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а более мотивированным однозначно будет «Спартак». Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Пари.