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«Амкал» из Медиалиги обыграл «Квант» и вышел во второй раунд Кубка России

вчера, 19:56
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Квант (Обнинск)КвантМатч завершен

«Амкал» одержал победу над «Квантом» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России (3:1).

Счёт на 7-й минуте открыл Александр Парадеев. На 19-й команда из Медиалиги удвоила преимущество усилиями Глеба Алексеева. Единственным голом в составе клуба из Обнинска отметился Анатолий Демидов на 39-й. На 90+5-й Михаил Прокопьев забил третий мяч «Амкала».

«Амкал» вышел в следующий раунд турнира.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:13
Если мне признаться хотя бы самому себе , то мне перестали интересовать игры на Кубок в первую очередь потому, что в нем стали принимать участие непонятные клубы из непонятной Медиалиги.
Во -аторую очередь сама система розыгрыша: проиграли, но не вылетают, а играют дальше.
В годы моей молодости за Кубок играли мастера, победами гордились, а теперь играют вторые составы, подмастерья...
Есть команды, названи которых и звучат неприлично, в памяти не сохраняются даже. Одну из них легче запомнить как ,,Задроты" : иначе не произнести и не запомнить!
Уважение к Кубку потеряно окончательно!
Деньги, деньги и только деньги!
И это в борьбе(?) за Кубок России?
Нет!
,,Фан уйди", потом такой Кубок!
Что дальше будет с российским футболом?
Bad Listener
Bad Listener ответ t0s1k (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
А чего вы удивляетесь. Вон посмотрите Спартак например многие считают фаворитом РПЛ, а там играют Хлусевичи и Денисовы - игроки уровня середняка ФНЛ бегают с ромбиком. Так что да, уровень футбола в России неумолимо падает до уровня блогеров пинающих мяч во дворе) Кстати насколько я знаю ещё один стример у нас за Зенит например играет.
t0s1k
t0s1k
вчера в 20:39
ваще странно как то, в команде блогеры стендаперы, забивают какие то стримеры команде 2лиги.. Да я понимаю что это пфл(пророфессиональная) на сколько я понимаю, играют сезон с такими же командами, тренируются всё по графику и проигрывают.. что ж там за уровень у нас во 2 лиге то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:32
Медиалига периодически шумит в кубке. На ранних стадиях...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:23
Кто-то должен был победить. Сегодня это сделал Амкал...
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