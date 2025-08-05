«Амкал» из Медиалиги обыграл «Квант» и вышел во второй раунд Кубка России

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вчера, 19:56

«Амкал» одержал победу над «Квантом» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России (3:1).

Счёт на 7-й минуте открыл Александр Парадеев. На 19-й команда из Медиалиги удвоила преимущество усилиями Глеба Алексеева. Единственным голом в составе клуба из Обнинска отметился Анатолий Демидов на 39-й. На 90+5-й Михаил Прокопьев забил третий мяч «Амкала».

«Амкал» вышел в следующий раунд турнира.