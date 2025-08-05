«Амкал» из Медиалиги обыграл «Квант» и вышел во второй раунд Кубка России

«Амкал» одержал победу над «Квантом» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России (3:1).
Счёт на 7-й минуте открыл Александр Парадеев. На 19-й команда из Медиалиги удвоила преимущество усилиями Глеба Алексеева. Единственным голом в составе клуба из Обнинска отметился Анатолий Демидов на 39-й. На 90+5-й Михаил Прокопьев забил третий мяч «Амкала».
«Амкал» вышел в следующий раунд турнира.
Во -аторую очередь сама система розыгрыша: проиграли, но не вылетают, а играют дальше.
В годы моей молодости за Кубок играли мастера, победами гордились, а теперь играют вторые составы, подмастерья...
Есть команды, названи которых и звучат неприлично, в памяти не сохраняются даже. Одну из них легче запомнить как ,,Задроты" : иначе не произнести и не запомнить!
Уважение к Кубку потеряно окончательно!
Деньги, деньги и только деньги!
И это в борьбе(?) за Кубок России?
Нет!
,,Фан уйди", потом такой Кубок!
Что дальше будет с российским футболом?
Во -аторую очередь сама система розыгрыша: проиграли, но не вылетают, а играют дальше.
В годы моей молодости за Кубок играли мастера, победами гордились, а теперь играют вторые составы, подмастерья...
Есть команды, названи которых и звучат неприлично, в памяти не сохраняются даже. Одну из них легче запомнить как ,,Задроты" : иначе не произнести и не запомнить!
Уважение к Кубку потеряно окончательно!
Деньги, деньги и только деньги!
И это в борьбе(?) за Кубок России?
Нет!
,,Фан уйди", потом такой Кубок!
Что дальше будет с российским футболом?