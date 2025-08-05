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Министр спорта РФ о ситуации с «Химками»: «Попахивает вызовом государству»

вчера, 21:11

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью источнику прокомментировал ситуацию вокруг «Химок».

Напомним, клуб не получил лицензию на выступление в новом сезоне чемпионата России и приостановил свою деятельность. Недавно бывшие сотрудники команды написали открытое письмо в связи с долгами по заработной плате.

Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор?

Инвестор — тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству. Нужно проверить всё правоохранителям, ведь, как пишут сотрудники клуба в открытом письме, некоторые не получали месяцами зарплату.

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Химки
Источник: kommersant.ru
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112910415
112910415
сегодня в 04:23
Этот разберётся, однозначно! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:19
Это всё пустые слова, ни к чему не обязывающие. Сказал бы, хоть, что лично разберётся
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:15
А у Миши, то оказывается хороший "нюх"...)))
Брулин
Брулин
вчера в 21:59
Заметили, что чиновники в России с каждым годом все тупее и тупее? Мутко по сравнению с ним гением и супер-приятным человеком был
Гость
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