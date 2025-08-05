Министр спорта РФ о ситуации с «Химками»: «Попахивает вызовом государству»

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью источнику прокомментировал ситуацию вокруг «Химок».

Напомним, клуб не получил лицензию на выступление в новом сезоне чемпионата России и приостановил свою деятельность. Недавно бывшие сотрудники команды написали открытое письмо в связи с долгами по заработной плате.

Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор?

Инвестор — тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству. Нужно проверить всё правоохранителям, ведь, как пишут сотрудники клуба в открытом письме, некоторые не получали месяцами зарплату.