Генеральный директор «Ахмата» общался по телефону с Черчесовым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил источнику, что разговаривал со Станиславом Черчесовым по поводу его возможного назначения на должность главного тренера клуба.
Сегодня стало известно об уходе из команды Александра Сторожука. Ранее о том, что экс-рулевой сборной России может возглавить грозненский коллектив, сообщил Metaratings.
Мы общались по телефону (с Черчесовым), лично встретимся и более предметно поговорим.
Как расстались с Александром Сторожуком? Хорошо, будем продолжать общение. К сожалению, так случилось, это жизнь.
Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе. Клуб из Грозного специалист уже возглавлял с 2011 по 2013 год.
Как расстались с Александром Сторожуком? Хорошо, будем продолжать общение.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414410/aydamirov-ahmed-ahmat 05.08.2025
Как расстались с Александром Сторожуком? Хорошо, будем продолжать общение.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414410/aydamirov-ahmed-ahmat 05.08.2025