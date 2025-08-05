Генеральный директор «Ахмата» общался по телефону с Черчесовым

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вчера, 18:54

Генеральный директор «Ахмата» сообщил источнику, что разговаривал со по поводу его возможного назначения на должность главного тренера клуба.

Сегодня стало известно об уходе из команды Александра Сторожука. Ранее о том, что экс-рулевой сборной России может возглавить грозненский коллектив, сообщил Metaratings.

Мы общались по телефону (с Черчесовым), лично встретимся и более предметно поговорим. Как расстались с Александром Сторожуком? Хорошо, будем продолжать общение. К сожалению, так случилось, это жизнь.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе. Клуб из Грозного специалист уже возглавлял с 2011 по 2013 год.