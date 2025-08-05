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Генеральный директор «Ахмата» общался по телефону с Черчесовым

вчера, 18:54

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил источнику, что разговаривал со Станиславом Черчесовым по поводу его возможного назначения на должность главного тренера клуба.

Сегодня стало известно об уходе из команды Александра Сторожука. Ранее о том, что экс-рулевой сборной России может возглавить грозненский коллектив, сообщил Metaratings.

Мы общались по телефону (с Черчесовым), лично встретимся и более предметно поговорим.

Как расстались с Александром Сторожуком? Хорошо, будем продолжать общение. К сожалению, так случилось, это жизнь.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе. Клуб из Грозного специалист уже возглавлял с 2011 по 2013 год.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:33
До пенсии ещё три года, может и поработать, тут важен не результат, а процесс, ч/з полтора месяца, уж, точно не выгонят.
shlomo
shlomo
вчера в 20:37
Ну что... ждем новость... Стасик в Грозном.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:26
Неужели Усы закончится в Грозном...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:28
Улыбнуло это-
Как расстались с Александром Сторожуком? Хорошо, будем продолжать общение.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414410/aydamirov-ahmed-ahmat 05.08.2025
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57
Я думаю что он согласится.
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