В «Рубине» сообщили о срыве трансфера игрока «Бари»

В пресс‑службе «Рубина» сообщили источнику, что у клуба не получилось договориться с защитником «Бари» Мехди Дорвалем по личным условиям контракта.
Как ранее сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, казанцы не смогли предоставить банковские гарантии итальянской команде, из‑за чего трансфер 24‑летнего алжирского футболиста был сорван.
Да, действительно наш клуб находился в переговорах о переходе Мехди Дорваля и было достигнуто соглашение с клубом «Бари». Но нам не удалось договориться с игроком по личным условиям.