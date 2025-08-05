В «Рубине» сообщили о срыве трансфера игрока «Бари»

1754422065

вчера, 22:27

В пресс‑службе «Рубина» сообщили источнику, что у клуба не получилось договориться с защитником «Бари» по личным условиям контракта.

Как ранее сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, казанцы не смогли предоставить банковские гарантии итальянской команде, из‑за чего трансфер 24‑летнего алжирского футболиста был сорван.