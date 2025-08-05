В «Ахмате» заявили, что Черчесов станет новым главным тренером клуба

Новым главным тренером «Ахмата» станет Станислав Черчесов. Об этом источнику сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
5 августа грозненскую команду покинул Александр Сторожук.
Станислав Черчесов согласился возглавить «Ахмат», переговоры завершились, завтра он вылетает в Грозный. Остались последние штрихи, доработаем, подпишет. Срок — три года.
Он в рекомендациях не нуждается, амбициозный тренер. Соответствует точно задачам и амбициям клуба. Задачи? Показывать зрелищный футбол, который будет нравиться болельщикам. Ожидаем победы в каждой игре. Мы хотим улучшить результаты, наши задачи сошлись вместе.
Бывший рулевой сборной России уже работал в клубе из Чечни с 2011 по 2013 год.
Казахстана с треском провал. Он не клубный тренер сейчас. К сожалению у меня ощущение что в Грозном делают большую ошибку. Поживем увидим. У него амбиции сильно превышают возможности тренировать клубную команду.
Казахстана с треском провал. Он не клубный тренер сейчас. К сожалению у меня ощущение что в Грозном делают большую ошибку. Поживем увидим. У него амбиции сильно превышают возможности тренировать клубную команду.