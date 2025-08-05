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В «Ахмате» заявили, что Черчесов станет новым главным тренером клуба

вчера, 22:54

Новым главным тренером «Ахмата» станет Станислав Черчесов. Об этом источнику сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

5 августа грозненскую команду покинул Александр Сторожук.

Станислав Черчесов согласился возглавить «Ахмат», переговоры завершились, завтра он вылетает в Грозный. Остались последние штрихи, доработаем, подпишет. Срок — три года.

Он в рекомендациях не нуждается, амбициозный тренер. Соответствует точно задачам и амбициям клуба. Задачи? Показывать зрелищный футбол, который будет нравиться болельщикам. Ожидаем победы в каждой игре. Мы хотим улучшить результаты, наши задачи сошлись вместе.

Бывший рулевой сборной России уже работал в клубе из Чечни с 2011 по 2013 год.

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Все комментарии
wwxtwt823sum
wwxtwt823sum
сегодня в 04:39
Не думаю что он отработает свой контракт до конца
46gp27ybykcp
46gp27ybykcp
сегодня в 03:30
Еще один тренер, который не блещет успехами, а трясет доспехами.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 02:38
Черчесов же бесталанный. Иногда кажется что он сам не понимает за что ему платят и куда то приглашают. Но, связи решают всё
valt134
valt134
сегодня в 01:24
Видать у Стаса совсем всё плохо…
Шуня771
Шуня771 ответ Nipper (раскрыть)
сегодня в 00:39
А вдруг?))
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:38
Привет Анатолий!

Так лаконично об этом и написал...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:28
Меня терзают смутные сомнения... Черчесова самого они терзают, но согласился. А ведь это большая ответственность – нужно гарантировать, что Ахмат сохранит место в РПЛ.
ABir
ABir
сегодня в 00:12
Черчесов главный тренер в главной футбольной чеченской команде - глубоко символично.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:57
И наверняка похудел еще больше...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56
Приветствую!....посмотрим действо ...Семак наверное уже в панике от таких новостей)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Олег. Привет. Ты знаешь я рад буду ошибиться, но мне кажется, что Чабан уже уехал с ярмарки. Причем давно. После сб РФ был провал в Венгрии, потом со сб
Казахстана с треском провал. Он не клубный тренер сейчас. К сожалению у меня ощущение что в Грозном делают большую ошибку. Поживем увидим. У него амбиции сильно превышают возможности тренировать клубную команду.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:54
Приветствую, Маэстро!!!
Я уже это предвижу!!! На кураже нового тренера, как правило, команда выдает хороший футбол... Пожелаем Ахмату, доставить всеобщую радость, братским народам бывшего СССР!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:44
9 августа Стас будет уничтожать Зенит)...
Nipper
Nipper ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:40
Я считаю что это всё фантазии, относительно слов "заявит о себе по новому". Ну ничего он не сделал хорошего со сборной Казахстана, за что можно зацепиться, только развалил после ухода Адиева. Хотелось бы добавить что руководство Ахмата молодцы, в плане что не стали затягивать с увольнением Сторожука, это пока единственное верное решение по-моему скромному мнению.
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:31
Время покажет))
Шуня771
Шуня771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:27
А вдруг?)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:26
Зрелищный футбол и Черчесов 2 разные вещи...
Шуня771
Шуня771 ответ Nipper (раскрыть)
вчера в 23:26
Это "шанс" Черчесову, после перезагрузки, заявить о себе по новому!
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:24
А вот это уже очень интересно!
Ахмату удачи!
Nipper
Nipper
вчера в 23:12
Интересный персонаж, посмотрим что из этого выйдет, но кажется что ничего хорошего))
Capral
Capral
вчера в 23:04
Противоречивое и неоднозначное назначение. Однако, если в работе Сторожука сомнений не было, то с Черчесовым, возможно, такого провала и не будет. Хотя, не скажу, что Стас, намного лучше Сторожука... В любом случае- Удачи Ахмату!!!
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:01
Успехов)
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