В «Ахмате» заявили, что Черчесов станет новым главным тренером клуба

Новым главным тренером «Ахмата» станет . Об этом источнику сообщил генеральный директор клуба .

5 августа грозненскую команду покинул Александр Сторожук.

Станислав Черчесов согласился возглавить «Ахмат», переговоры завершились, завтра он вылетает в Грозный. Остались последние штрихи, доработаем, подпишет. Срок — три года.

Он в рекомендациях не нуждается, амбициозный тренер. Соответствует точно задачам и амбициям клуба. Задачи? Показывать зрелищный футбол, который будет нравиться болельщикам. Ожидаем победы в каждой игре. Мы хотим улучшить результаты, наши задачи сошлись вместе.