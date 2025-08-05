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Сын Малафеева провёл первую игру в Кубке России

вчера, 23:12
RWChallengeЛоготип футбольный клуб RWChallenge (Санкт-Петербург)1 : 4Логотип футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург)ЗвездаМатч завершен

Вратарь Максим Малафеев, сын бывшего голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, провёл первый матч в карьере в Кубке России.

5 августа 19-летний футболист «Звезды» отыграл поединок первого раунда Пути регионов с клубом «RWChallenge» (4:1). Отец игрока прокомментировал источнику выступление сына:

Смотрел игру Максима. Понравилось, что он выручил в нужный момент и в целом сыграл без явных ошибок. Хотелось бы, чтобы он с командой больше взаимодействовал, чтобы находили правильные решения при розыгрыше мяча от ворот и был баланс между риском и контролем мяча.

«Звезда» – хорошая команда и заслуженно победила, игра местами получилась открытой. «РБЧеллендж» всё же любительская команда и чуть ниже уровня «Звезды», которая хоть и играла смешанным составом. Хороший дебют для Максима в Кубке России, но команду впереди ждут более сильные соперники, поэтому некоторые моменты надо улучшать.

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Все комментарии
ebf4fx25nrqe
ebf4fx25nrqe
сегодня в 03:36
Стоит пожелать сыну Малофеева стать не хуже отца.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:37
А что за сопарник у Звезды?
Гость
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