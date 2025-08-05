Сын Малафеева провёл первую игру в Кубке России

Вратарь , сын бывшего голкипера петербургского «Зенита» , провёл первый матч в карьере в Кубке России.

5 августа 19-летний футболист «Звезды» отыграл поединок первого раунда Пути регионов с клубом «RWChallenge» (4:1). Отец игрока прокомментировал источнику выступление сына:

Смотрел игру Максима. Понравилось, что он выручил в нужный момент и в целом сыграл без явных ошибок. Хотелось бы, чтобы он с командой больше взаимодействовал, чтобы находили правильные решения при розыгрыше мяча от ворот и был баланс между риском и контролем мяча.

«Звезда» – хорошая команда и заслуженно победила, игра местами получилась открытой. «РБЧеллендж» всё же любительская команда и чуть ниже уровня «Звезды», которая хоть и играла смешанным составом. Хороший дебют для Максима в Кубке России, но команду впереди ждут более сильные соперники, поэтому некоторые моменты надо улучшать.