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Со следующего сезона в РПЛ начнут ужесточать лимит на легионеров

вчера, 17:49

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью источнику рассказал о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Сейчас клубы имеют право включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, а на поле одновременно могут находиться максимум 8 таких игроков.

Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтём. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнём — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь — все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперёд. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.

О том, согласны ли клубы на ужесточение лимита

Тут полезно пересмотреть советский фильм «Гараж». Лучше на экране, чем в жизни. Хорошо, что клубы вспомнили наконец о существовании государственного регулятора. Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведёт мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. Ужесточение лимита затронет немногих, но влиятельных — агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов. Это не те люди, на чьё мнение мы должны ориентироваться.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:08
Верное решение в пользу будущего российского футбола.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 22:47
Так те знания были теоретические, то что касалось учёбы. А опыт это и есть знания, только практические. В 17-18 лет хочется всё охватить, получить права, купить машину и т.д. Эти желания занимают много места в голове и начинается деградация. Тоже проходил через это.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 22:10
А скоро - это когда? По моему мнению, если что то для нас изменится в лучшую строну, то не ранее чем через 5-7 лет.
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:02
Дегтярёв хорошо начал, но не сказал, что от мониторинга нужно переходить к контролю за ФИНАНСИРОВАНИЕМ клубов и их ТРАТ. Без этого, все лимиты, потолки зарплат и запреты легко обойдутся бонусами, выдачей паспортов и т.д. Агенты вообще в шоколаде будут, без жёсткой бухгалтерии приход/расход, всё мышиная возьня, бег на месте. Уровень футбола упадёт ещё ниже, тк места легов займут люди из низших лиг. ПС по детским школам вообще мрак, там всё еще хуже. Сам занимался в своё время. Ничего не изменилось.
Брулин
Брулин
вчера в 22:01
Деревья" подорожают, агенты больше будут получать, но класс, качество футболистов не повыситься, если не наоборот.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:17
Пока нигде не участвуют есть возможность развивать своих,но время ушло, скоро клубы будут вновь выступать в европе и будут покупать Гонсалесы Эрнандесы и чуквимеки из африки)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:38
Но их так мало , хороших-то . Дай Бог на одну команду наберётся . Остальные - блатные !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:36
Всем легам дать гражданство России ! В Зените точно всем дадут ! )))) Газпром рулит ! )))
adekvat
adekvat
вчера в 20:34
Последнии годы начали появляться хорошие российскии игроки, уберут лимит, опять халтурщики пойдут. Есть паспоит можно не надрываться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:29
Вы , идиоты , уже поработали в интересах российского спорта со своим FAN ID !!! Итог - полупустые трибуны . Если сейчас народ и ходит на стадионы , так уж точно не для того ,что бы любоваться всякими Литвиновыми , Денисовыми и Хлусевичами ! Других вы не вырастили . А для того ,что бы плавно вводить ещё один антинародный закон , т.к. народ совсем перестанет посещать стадионы , надо учить молодёжь футболу ,а не умению подсчитывать барыши в своих карманах . А так же , вам ,ненасытным ,придётся бороться с коррупцией в своих рядах ! А на это вы никогда не пойдёте . Так ,что - это ещё один закон для галочки ..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:20
Академии то у нас есть. А вы не задумывались , кто там в основном учиться. И почему в основном от туда идет одна посредственность...У меня ответ есть....)
112910415
112910415
вчера в 20:19, ред.
Какая интересная точка зрения!
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:12
Дык это все решаемо! В каждой команде вывести три места из под потолка зарплат как в МЛС! И покупать качественных легов! Не эту шелупонь селюковскую а норм легов!
jRest
jRest ответ Nifan (раскрыть)
вчера в 19:54
В свои почти пятьдесят могу с уверенностью сказать, что максимальными знаниями обладал именно в семнадцать лет, когда закончил школу и поступил в универ. Да, опыта нехватало, но по чистым знаниям никогда себя того я уже не превосходил в жизни и вряд ли превзойду. Поэтому считать молодых совсем уж глупыми, скажем мягко, не совсем правильно.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 19:48
Мысль хорошая, но не в наших реалиях и с нашим отечественным футболом. Не растим мы реальных футболистов
Nifan
Nifan
вчера в 19:35
Как всегда...По моему нужно просто вменяемые зарплаты молодежи прописывать в контрактах(с мотивацией). А то по сути ещё ребенок 17 лет(мозгов там еще точно нет) контракт получает на 200 000 или 300 000 руб. в месяц( и это мне еще кажется я продешевил). Испытание деньгами люди в возрасте то порой не проходят.

Хотя о чем я говорю, у нас сейчас время такое "потребления"(ское) люди тянуться не в футбол играть и амбиции спортивные реализовывать , а за длинной монетой как правило.
lotsman
lotsman
вчера в 19:33
Какое ещё мягкое введение? Решили 10 - 5, а по мне так лучше 8 - 4, так и вводите сразу, после окончания этого сезона.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:33
Зениту точно нет никакой разницы. Особенно когда все работает по принципу: Построишь? Куплю!!! Когда деньги есть, тогда купить необходимых паспортистов не проблема. Ну а в случае чего, то легионеру всегда можно нарисовать правильный паспорт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Да какая разница сколько в лесу грибов....главное сколько до кухни дошло....

Некому нынче по столу кулаком ударить...рука руку моет...время агентов и менеджеров....академии если и выпустят талантливых парней....селекция в лигах предпочтёт импортные аналоги....ибо можно прикапуститься при сделке....
Хотели бы - давно увидели на каком уровне выпускники академий становятся ненужными...и искоренили сие звено........
Ещё с нулевых наши парни достойно выступали на юношеских турнирах....до РПФЛ доходили единицы..... а лига кишела молодыми Бийолами-Дриуссями.......

Я против полной отмены лимита....ибо тем кто любит деньги больше спорта дай палец они руку по локоть откусят....через год 99% игроков будет из-за границы....
Но и совсем лишать лигу легов нельзя...потому как приезжали действительно хорошие парни у которых есть чему поучится....Корвалью,
Лав, Данни, Халк, Влашич, Фернандо, Промес, Крыховяк, Олич, Азмун и мн.другие........
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Вопрос не в количестве школ а в том чему там учат и кто учит. Я понимаю что проблема не футбола а всего общества потеря ценностей и начинается всё с семьи и пелёнок, но почему то именно у нас я игроков с характером перестал наблюдать совсем. Хотя справедливости ради и там за бугром тоже всех лихорадит от свойственной незрелости нестабильности так что даже не понятно кому золотой мяч и за какие заслуги давать
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:14
По мне, так, ЛУЧШЕЕ решение - ТРИ легионера в заявке.
В этом случае хоть всякий сброд перестанут привозить, а будут более тщательно выбирать, кого подписывают.
Упадёт ли уровень нашего чемпионата?
Не думаю.
Куда уж ниже падать-то?
Зато молодёжь получит хорошую возможность выйти "на уровень", и эти "селекционеры" перестанут бабло прожигать в парижах всяких да мадридах с рио де жанейрами, а волей-неволей МАХНУТ в глубинку таланты ВЫИСКИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Много ли уйдёт из агентов после ТАКОГО?
А без разницы.
Как говорится, свято место...
cska1948
cska1948
вчера в 19:14
Со следующего сезона в РПЛ начнут ужесточать лимит на легионеров
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Давно пора! А то превратили футбол в кормушку не пойми кого.
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:09
"еще бы весна -осень сделали чемпионат и...бошьшое спасибо было бы от болельщиков всех клубов..."

Ага-ага.
Плевать ОНИ хотели на РУССКИХ болельщиков.
Они-с в УЕФА смотрят-с с надеждой, а САМ футбол им по барабану: главное - возможность "постирать" денюШки.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:09
По данным на 2024 год, в России насчитывается более 2500 футбольных школ.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 18:37
Очередной выстрел в ногу российского футбола и очередной подарок агентам и паспортникам-детям лимита
Vilar
Vilar
вчера в 18:19
Что тут комментировать? Перестройка займёт min 3 года, посмотрим и вернёмся опять туда, откуда ушли.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:08, ред.
Да а может быть вы сначала академию восстановите чтобы воспитывать нормальных футболистов с паспортом, а то у нас на пальцах одной руки можно во всем чемпионате нормальных игроков российских пересчитать. Опять лечат симптомы вместо болезни. Откуда потребность в легионерах вообще берётся? Оттуда что в стране давно никто не может нормальных мужиков футболистов воспитать, одни вечные мальчишки без стержня выходят с головами забитыми деньгами, собственностью и престижем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Лимит...лимит...
Да какая разница на чьей улице праздник....среднеуровневых легионеров...или за уши притянутых паспортистов....
От перестановки мест вышеперечисленных уровень лиги не меняется...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:58, ред.
А полностью ввести запрет слабо и потолок зарплат? Чтобы некоторым не приходило в голову покупать легов с зарплатой в 20 млн!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:58
Наконец то...еще бы весна -осень сделали чемпионат и...бошьшое спасибо было бы от болельщиков всех клубов...
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