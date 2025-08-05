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Вандалы испортили мурал Ямаля, пририсовав гномов

вчера, 21:51

Мурал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в костюме супергероя испорчен вандалами.

Кто-то пририсовал к изображению гномов, намекая на вечеринку с участием карликов в честь его дня рождения.

Мурал появился в прошлом месяце к 18-летию футболиста.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ну вот, сколько раз просил не смешить меня на ночь. Мне нельзя перед сном так смеяться, врачи не рекомендуют.
Но я таки поржал, причем от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:01
Мурал теперь называется: "Ламин, угадай где Месси" )...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:00
Почти, как Белоснежка и семь гномов...
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:54
Весёлые картинки)...
Capral
Capral
вчера в 22:19, ред.
Вечеринка с гномами- действо со смыслом. "Только человек чувствующий себя королем- представляет себя великим в обществе карликов"(Кромвель). Скорее всего, Ямаль и понятия не имеет, кто такой Кромвель... А то, что у пижончика мания величия- известно давно...
Barcelona
Barcelona
вчера в 22:02
Дураков везде хватает!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:54
Тяжело быть знаменитым...
Гость
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