Вандалы испортили мурал Ямаля, пририсовав гномов

Мурал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в костюме супергероя испорчен вандалами.
Кто-то пририсовал к изображению гномов, намекая на вечеринку с участием карликов в честь его дня рождения.
Мурал появился в прошлом месяце к 18-летию футболиста.
Мурал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в костюме супергероя испорчен вандалами.
Кто-то пририсовал к изображению гномов, намекая на вечеринку с участием карликов в честь его дня рождения.
Мурал появился в прошлом месяце к 18-летию футболиста.
Но я таки поржал, причем от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Но я таки поржал, причем от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
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