Вандалы испортили мурал Ямаля, пририсовав гномов

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вчера, 21:51

Мурал вингера «Барселоны» в костюме супергероя испорчен вандалами.

Кто-то пририсовал к изображению гномов, намекая на вечеринку с участием карликов в честь его дня рождения.

Мурал появился в прошлом месяце к 18-летию футболиста.