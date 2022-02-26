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«Брюгге» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

сегодня, 10:54
Брюгге - Антверпен

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.74. Победа «Антверпена» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.185.12
Фонбет 1.70 3.90 4.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Антверпен» идет на третьем месте и борется за серебряные медали чемпионата Бельгии. Однако лидером является не нынешний оппонент, а «Юнион Сент-Жиллуаз», который оторвался уже на десять пунктов. Сам клуб уступает «Брюгге» только один балл, поэтому в случае поражения отстанет от чемпиона Бельгии еще больше. В двух прошлых поединках чемпионата «Антверпен» проиграл «Мехелену» (1:2) и обыграл «Серен Юнайтед» (1:0).

«Брюгге» не выглядит уверенно в этом сезоне, и очередное чемпионство клуба стоит под большим вопросом. Команда набрала 54 бала и проигрывает лидеру девять пунктов, что сделать будет очень сложно. Предстоящий поединок с третьей командой чемпионата, в какой-то степени будет определяющим, а ничья сыграет на руку только «Юнион Сент-Жиллуаз». В последней игре «Брюгге» обыграл «Эйпен» (3:1) и «Шарлеруа» (2:0).

Информация для ставок

  • «Брюгге» проиграл один матч из десяти последних, а «Антверпен» уступил в двух поединках
  • Пять из шести последних встреч «Антверпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Брюгге» выиграл восемь из десяти последних матчей против «Антверпена»
  • Четыре из семи матчей между клубами за последнее время, закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч третьей и второй команды чемпионата всегда интересен любому болельщику. Отрыв составляет всего одно очко, поэтому встреча обещает быть напряженной. Рискнем предположить, что матч закончится ничейным результатом. Сделать такую ставку по коэффициенту 3.9 можно в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.67 1.75 2.22
Фонбет 2.10 1.75
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Все комментарии
ps7uer9mnan5
ps7uer9mnan5
сегодня в 12:23
Футбольный клуб «Брюгге» одержит победу.
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сегодня в 12:23
Футбольный клуб «Брюгге» выиграет матч.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:57
В этом матче обе команды забьют. Удачи
David Young
David Young
сегодня в 11:51
Трудно предсказать исход матча, но считаю что к Брюгге выше шансы не проиграть чем у Антверпена.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:46
Последний их матч состоялся 24 октября 2021 и он закончился со счетом 1:1. Если мы будем рассматривать всю историю личных встреч, то она свидетельствует о 29 играх, в которых команда Брюгге выходила победителем в 19 матчах, в то время как клуб Антверпен обыгрывал грядущего соперника 4 раза, еще в 6 встречах соперники не смогли выявить сильнейшего. Статистике забитых и пропущенных мячей говорит о следующей разнице 56-23.Наверняка команды приготовят что-то новенькое своему сопернику к этому матчу, а это напрямую может повлиять на исход ставки. В матчах с командой Клуб Брюгге обе команды забрасывают и пропускают 4 игры подряд. В матчах с командой Антверпен обе команды забрасывают и пропускают 2 игры подряд. Поэтому ставка ОЗ выглядит очень даже не плохо.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:56
Игра на три результата
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