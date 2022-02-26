«Брюгге» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

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сегодня, 10:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.74. Победа «Антверпена» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Антверпен» идет на третьем месте и борется за серебряные медали чемпионата Бельгии. Однако лидером является не нынешний оппонент, а «Юнион Сент-Жиллуаз», который оторвался уже на десять пунктов. Сам клуб уступает «Брюгге» только один балл, поэтому в случае поражения отстанет от чемпиона Бельгии еще больше. В двух прошлых поединках чемпионата «Антверпен» проиграл «Мехелену» (1:2) и обыграл «Серен Юнайтед» (1:0).

«Брюгге» не выглядит уверенно в этом сезоне, и очередное чемпионство клуба стоит под большим вопросом. Команда набрала 54 бала и проигрывает лидеру девять пунктов, что сделать будет очень сложно. Предстоящий поединок с третьей командой чемпионата, в какой-то степени будет определяющим, а ничья сыграет на руку только «Юнион Сент-Жиллуаз». В последней игре «Брюгге» обыграл «Эйпен» (3:1) и «Шарлеруа» (2:0).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл один матч из десяти последних, а «Антверпен» уступил в двух поединках

Пять из шести последних встреч «Антверпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брюгге» выиграл восемь из десяти последних матчей против «Антверпена»

Четыре из семи матчей между клубами за последнее время, закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч третьей и второй команды чемпионата всегда интересен любому болельщику. Отрыв составляет всего одно очко, поэтому встреча обещает быть напряженной. Рискнем предположить, что матч закончится ничейным результатом. Сделать такую ставку по коэффициенту 3.9 можно в букмекерской конторе Фонбет.