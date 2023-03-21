Чехия – Польша. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (24.03.2023)

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сегодня, 10:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.12. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.72. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

Чехия в последние годы не показывает высоких результатов в крупных международных турнирах и в этой квалификации хочет выступить более качественно. В предстоящем матче с Польшей, хозяева являются фаворитами за счет домашнего стадиона, и победа стала бы первым шагом к тому, чтобы весь отбор провести на лидирующих позициях. Два последних товарищеских матча сборной Чехии завершились разгромом Фарерских островов (5:0) и поражением от Турции (1:2).

Сборная Польши в последних турнирах показывала качественный футбол, но слишком далеко не смогла зайти. Сейчас Левандовский и компания являются одними из фаворитом на выход из группы с первого места. На выезде с Чехией гостям очень важно, как минимум не проиграть, а победа даст им в дальнейшем большое преимущество. В двух последних матчах на ЧМ 2022 сборная Польши проиграла Аргентине (0:2) и Франции (1:3).

Информация для ставок

Чехия проиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

Сборная Польши выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Чехия выиграла три из пяти последних встреч с Польшей при двух поражениях

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборные имеют примерно равную историю отношений, поэтому предполагаем, что в этой встрече сыграет домашняя поддержка Чехии болельщиками. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.