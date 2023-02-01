«Челси» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.02.2023)

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вчера, 07:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.6. Поставить на «Фулхэм» можно по 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Челси» продолжает опускаться по турнирной таблице и выиграл только один поединок в пяти последних турах АПЛ . Команда занимает уже 10 место с 29 баллами в активе, а ее положение осложняют множество травм, которые преследуют ведущих игроков. В домашнем поединке у «аристократов» будет шанс взять реванш за поражение от «Фулхэма» в первом круге. В прошлой игре «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0), а ранее минимально одолел «Кристал Пэлас» (1:0).

«Фулхэм» довольно успешно выступал в АПЛ до последних трех туров, которые немного испортили команде статистику. Сейчас она занимает седьмое место и набрала 31 пункт, что на пять меньше, чем у идущего пятым «Тоттенхэма». Гостям очень важно набрать очки в предстоящей встрече, и даже ничья станет удовлетворительным результатом. В прошлом туре «Фулхэм» проиграл «Тоттенхэму» (0:1), а в кубке ФА сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1).

Информация для ставок

«Фулхэм» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей «Челси» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Фулхэма»

Прогноз

Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят фаворитами и постараются одержать еще одну важную победу, которых сейчас не так много. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.