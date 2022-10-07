«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (08.10.2022)

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вчера, 12:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают клуб из Лондона. Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.4. Поставить на «Вулверхэмптон» можно по 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12

Форма команд

«Челси» после прихода Грэма Поттера добился неплохих результатов и улучшил свое положение в Лиге Чемпионов. Команда борется за высокие места и в АПЛ , где на данный момент занимает пятое месте с 13 набранными баллами. Коллектив отстает от лидера уже на восемь очков, поэтому победу в нынешнем поединке очень важна. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Челси» крупно обыграл «Милан» (3:0).

«Вулверхэмптон» очень неудачно начал новый сезон и добился в АПЛ всего одной победы. Таким образом коллектив совершенно закономерно занимает 18 место с шестью баллами. Чтобы исправить ситуацию, «волкам» просто необходимо набирать очки в ближайших матчах и цепляться за баллы в игре с «Челси». Последние два матча «Вулверхэмптона» закончились поражениями от «Вест Хэма» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:3).

Информация для ставок

«Челси» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Вулверхэмптон» не может выиграть на выезде уже семь матчей подряд

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз