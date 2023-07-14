«Цинцинати» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 10:26

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.92. Поверить в успех «Нэшвилла» можно по коэффициенту 4.2. На ничью в матче можно поставить по 3.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 2.5 коэффициент несколько меньше и достигает 1.85.

Форма команд

«Цинцинати» продолжает уверенное лидерство в восточной конференции и смог набрать уже 48 очков. Команда опережает ближайшего соперника на восемь пунктов и может спокойно готовиться к матчу с одним из конкурентов за первое место. В случае победы над «Нэшвиллом», хозяева еще больше укрепят свое положение. Два последних матча «Цинцинати» завершились победой на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1) и ничейным результатом с «Шарлотт» (2:2).

«Нэшвилл» набрал всего три очка в пяти последних турах, но только сейчас начал терять позиции. Команда опустилась на третье место в турнирной таблице с 38 баллами и отстает на 10 пунктов от лидера. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать над обороной и реализацией своих моментов у ворот соперника. В прошлом туре «Нэшвилл» на своем поле уступил «Филадельфиии Юнион» (0:2), а ранее на выезде проиграл «Чикаго Файр» (0:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Нэшвилла» завершились исходом «обе забьют – нет»

Пять последних матчей «Цинцинати» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Цинцинати» проиграл три из пяти последних матчей «Нэшвиллу»

Прогноз

«Цинцинати» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у команды не будет проблем с «Нэшвиллом», который находится не в лучшей форме. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92.