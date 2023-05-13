ЦСКА — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (13.05.2023)

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вчера, 08:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. Сделать выбор в пользу гостей можно за 16, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.68. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

ЦСКА набрал 13 очков в пяти последних турах АПЛ , что помогло команде обойти сразу двух прямых конкурентов и выйти на чистое второе место. «Армейцы» набрали 51 балл и опережают на одно очков «Ростов» и на два «Спартак» соответственно. В предстоящей игре с последней командой РПЛ у хозяев будет хорошая возможность укрепить свою позицию. Два последних матча в чемпионате ЦСКА выиграл у «Оренбурга» (2:1) и «Ахмата» (1:3).

«Торпедо» может понемногу прощаться с РПЛ , хоть и имеет теоретические шансы на спасение. Тем не менее, что коллектив сможет за четыре тура отыграть 10 очков и перейти в стыковые матчи плей-офф не верит практически никто. В активе клуба 13 баллов, и он отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлом туре «Торпедо» на своем поле был разгромлен «Ахматом» (1:5), а ранее уступил «Сочи» (1:3).

Информация для ставок

ЦСКА не знает поражений на протяжении последних девяти поединков

не знает поражений на протяжении последних девяти поединков «Торпедо» проиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате

ЦСКА проиграл два последних матча с московским «Торпедо»

проиграл два последних матча с московским «Торпедо» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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