«Динамо» Москва — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (21.07.2023)

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вчера, 16:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «динамовцы». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Краснодара» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Динамо» неплохо готовится к новому сезону РПЛ и хочет по итогам его старта оказаться в группе лидеров турнирной таблицы. Коллектив выиграл практически все игры на межсезонных сборах и выглядит достаточно слаженно. В предстоящей встрече с «Краснодаром» хозяева могут показать максимум способностей и добиться хорошего результата. Два последних товарищеских матча «Динамо» завершились победами над «Пари НН» (4:3, 1:0).

Прошлой концовкой сезона «Краснодар» вселил надежду в болельщиков на хорошее будущее, но на трансферном рынке коллектив не усиливался. Тем не менее, коллектив может удивить любого соперника, а в первом туре может случиться много сенсаций. Два последних товарищеских матча «Краснодара» завершились вничью с «Сочи» (2:2) и победой над «Кубанью» (3:0).

Информация для ставок

«Динамо» выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Краснодара» завершились ничьей в основное время

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Краснодар» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва

Прогноз

Предстоящий матч обещает быть интересным и обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.