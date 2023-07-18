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«Динамо» Москва — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (21.07.2023)

вчера, 16:07
Смолов Федор

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «динамовцы». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Краснодара» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.583.26
Pari 2.25 3.70 3.25

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Динамо» неплохо готовится к новому сезону РПЛ и хочет по итогам его старта оказаться в группе лидеров турнирной таблицы. Коллектив выиграл практически все игры на межсезонных сборах и выглядит достаточно слаженно. В предстоящей встрече с «Краснодаром» хозяева могут показать максимум способностей и добиться хорошего результата. Два последних товарищеских матча «Динамо» завершились победами над «Пари НН» (4:3, 1:0).

Прошлой концовкой сезона «Краснодар» вселил надежду в болельщиков на хорошее будущее, но на трансферном рынке коллектив не усиливался. Тем не менее, коллектив может удивить любого соперника, а в первом туре может случиться много сенсаций. Два последних товарищеских матча «Краснодара» завершились вничью с «Сочи» (2:2) и победой над «Кубанью» (3:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Краснодара» завершились ничьей в основное время
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Краснодар» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва

Прогноз

Предстоящий матч обещает быть интересным и обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.72 1.70 2.18
Pari 2.15 1.72
Все комментарии
hаrut
hаrut
вчера в 16:10
Думаю, что нас ждет вполне яркое открытие сезона с атакующим футболом. В первую очередь, здесь важно, что динамовцы переходят на более открытую схему игры, покуда Личка другой футбол не признает. Краснодар же собственный стиль задекларировал при Галицком давно и Ивич прекрасно его претворяет в жизнь. Последняя дуэль на Краснодар-арене этих команд закончилась 3-1 победой "быков" в волевом режиме, так что и сейчас чего-то подобного стоит ожидать. Спереди команды действуют куда лучше, чем в тылах.
Гость
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