«Динамо» Загреб — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

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вчера, 13:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 1.88. Поверить в успех «Динамо» Загреб любой игрок может по коэффициенту 4.4. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Динамо» Загреб после четырех туров смогло набрать четыре очка и все еще находится в эпицентре борьбы за свою дальнейшую судьбу в еврокубках. На своем поле коллектив из Хорватии показывает качественный футбол и редко проигрывает. В двух последних матчах «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Хайдуком» (1:1) и на своем поле одолело «Вараждин» (3:1).

«Милан» неплохо себя показывает в Серии А, где идет на втором месте, отставая от лидера на три пункта. В Лиге Чемпионов два поражения подряд от «Челси» отодвинули чемпиона Италии на третье место с четырьмя баллами, поэтому чтобы пройти в плей-офф, ему необходима только победа. В прошлом туре чемпионата Италии «Милан» крупно обыграл «Монцу» (4:1), а ранее переиграл на выезде «Верону» (2:1).

Информация для ставок

«Динамо» Загреб проиграло только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Милан» выиграл три из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Динамо» Загреб проиграло три последних матча «Милану»

Хорватский клуб не проигрывает на своем поле более 25 матчей подряд

Прогноз

«Динамо» Загреб очень сильно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что у гостей будет мало шансов на победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.