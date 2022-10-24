«Динамо» Загреб — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 1.88. Поверить в успех «Динамо» Загреб любой игрок может по коэффициенту 4.4. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.75.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Динамо» Загреб после четырех туров смогло набрать четыре очка и все еще находится в эпицентре борьбы за свою дальнейшую судьбу в еврокубках. На своем поле коллектив из Хорватии показывает качественный футбол и редко проигрывает. В двух последних матчах «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Хайдуком» (1:1) и на своем поле одолело «Вараждин» (3:1).
«Милан» неплохо себя показывает в Серии А, где идет на втором месте, отставая от лидера на три пункта. В Лиге Чемпионов два поражения подряд от «Челси» отодвинули чемпиона Италии на третье место с четырьмя баллами, поэтому чтобы пройти в плей-офф, ему необходима только победа. В прошлом туре чемпионата Италии «Милан» крупно обыграл «Монцу» (4:1), а ранее переиграл на выезде «Верону» (2:1).
Информация для ставок
- «Динамо» Загреб проиграло только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» выиграл три из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Динамо» Загреб проиграло три последних матча «Милану»
- Хорватский клуб не проигрывает на своем поле более 25 матчей подряд
Прогноз
«Динамо» Загреб очень сильно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что у гостей будет мало шансов на победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.