«Динамо» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

В четвертом туре Лиги Европы нас ждет интересный матч загребского «Динамо» и «Рапида». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.
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3 : 1
завершен
04 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки букмекеров
Большими фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы «Рапида», зайдет коэффициент 4.9. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.79.
Форма команд
Загребское «Динамо» выиграло всего один поединок из трех в Лиге Европы, но по дополнительным показателям занимает второе место в группе. В прошлой игре «Динамо» Загреб уступило на выезде «Рапиду» (1:2), а ранее оказалось сильнее «Генка» (3:0).
«Рапид» выиграл важный матч в прошлом туре Лиги Европы и сохранил шансы на выполнение своей задачи, целью которой является выход из группы. Клуб имеет три очка и надеется набрать их в Хорватии, так как в случае поражения ситуация заметно ухудшится. В чемпионате Австрии команда идет только на шестом месте с 16 очками и уступает лидеру 19 баллов. В прошлом туре «Рапид» обыграл «Динамо» Загреб (2:1), а ранее проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей клуба из Хорватии завершились исходом «обе забьют»
- «Рапид» не проигрывает уже шесть последних матчей во всех турнирах
- Два из трех матчей между клубами за последнее время завершились ничейным результатом
- «Динамо» Загреб забивало в 12 из 15 последних матчей на своем поле
Прогноз
«Рапид» обрел дополнительную уверенность после домашней победы над хорватами и приложит все усилия, чтобы не проиграть в предстоящем поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку, что команды не выявят победителя по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Мелбет.