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«Динамо» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

03 ноября 2021, 20:02

В четвертом туре Лиги Европы нас ждет интересный матч загребского «Динамо» и «Рапида». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига Европы 2021/2022
Динамо
Рапид
3 : 1
завершен
04 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.754.014.67
Мелбет 1.75 3.86 5.03
1XBET 1.82 4.08 4.54

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы «Рапида», зайдет коэффициент 4.9. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.79.

Форма команд

Загребское «Динамо» выиграло всего один поединок из трех в Лиге Европы, но по дополнительным показателям занимает второе место в группе. В прошлой игре «Динамо» Загреб уступило на выезде «Рапиду» (1:2), а ранее оказалось сильнее «Генка» (3:0).

«Рапид» выиграл важный матч в прошлом туре Лиги Европы и сохранил шансы на выполнение своей задачи, целью которой является выход из группы. Клуб имеет три очка и надеется набрать их в Хорватии, так как в случае поражения ситуация заметно ухудшится. В чемпионате Австрии команда идет только на шестом месте с 16 очками и уступает лидеру 19 баллов. В прошлом туре «Рапид» обыграл «Динамо» Загреб (2:1), а ранее проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей клуба из Хорватии завершились исходом «обе забьют»
  • «Рапид» не проигрывает уже шесть последних матчей во всех турнирах
  • Два из трех матчей между клубами за последнее время завершились ничейным результатом
  • «Динамо» Загреб забивало в 12 из 15 последних матчей на своем поле

Прогноз

«Рапид» обрел дополнительную уверенность после домашней победы над хорватами и приложит все усилия, чтобы не проиграть в предстоящем поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку, что команды не выявят победителя по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.38 2.07 1.80 1.61 2.40
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.17 1.77
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Все комментарии
Gahi
Gahi
03 ноября в 20:34
В этом матче обе команды забьют. Удачи
5zsnwnyqg728
5zsnwnyqg728
03 ноября в 20:05
Футбольный клуб Динамо (Загреб) одержит победу.
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