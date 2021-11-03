«Динамо» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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03 ноября 2021, 20:02

В четвертом туре Лиги Европы нас ждет интересный матч загребского «Динамо» и «Рапида». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74. В случае победы «Рапида», зайдет коэффициент 4.9. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.79.

Форма команд

Загребское «Динамо» выиграло всего один поединок из трех в Лиге Европы, но по дополнительным показателям занимает второе место в группе. В прошлой игре «Динамо» Загреб уступило на выезде «Рапиду» (1:2), а ранее оказалось сильнее «Генка» (3:0).

«Рапид» выиграл важный матч в прошлом туре Лиги Европы и сохранил шансы на выполнение своей задачи, целью которой является выход из группы. Клуб имеет три очка и надеется набрать их в Хорватии, так как в случае поражения ситуация заметно ухудшится. В чемпионате Австрии команда идет только на шестом месте с 16 очками и уступает лидеру 19 баллов. В прошлом туре «Рапид» обыграл «Динамо» Загреб (2:1), а ранее проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей клуба из Хорватии завершились исходом «обе забьют»

«Рапид» не проигрывает уже шесть последних матчей во всех турнирах

Два из трех матчей между клубами за последнее время завершились ничейным результатом

«Динамо» Загреб забивало в 12 из 15 последних матчей на своем поле

Прогноз

«Рапид» обрел дополнительную уверенность после домашней победы над хорватами и приложит все усилия, чтобы не проиграть в предстоящем поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку, что команды не выявят победителя по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Мелбет.