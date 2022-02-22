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«Динамо» Загреб — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 16:48

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Динамо Загреб — Севилья». Матч пройдет в рамках Лиги Европы УЕФА на стадионе «Динамо». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Хорватии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.482.15
Фонбет 3.50 3.50 2.07
Мелбет 3.62 3.62 2.15
1XBET 3.62 3.62 2.15
BetBoom 3.51 3.51 2.16

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Севилья». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев поля в 3.55. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Динамо» в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Хорватии по футболу. У клуба 50 баллов в активе. Коллектив выиграл 15 поединков, пять раз играл вничью и проиграл в трех матчах. Всего у клуба 47 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних встречах «Динамо» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные очки — ничья с «Локомотивом» со счетом 0:0, а также победы над «Горицей» 2:1 и над «Истра 1961» 1:2.

В нынешнем сезоне «Севилья» продолжает преследовать «Реал» в борьбе за чемпионство. У клуба 51 балл. Коллектив идет на второй строчке и победил в 14 матчах. Всего у «нервионцев» девять ничьих и два поражения. «Севилья» забила 37 голов и пропустила 17 мячей. В последних встречах «Севилья» выглядит не лучшим образом, команда часто играет вничью, она забуксовала и уже не может регулярно набирать три очка — ничья с «Эспаньолом» 1:1, а также с «Осасуной» со счетом 0:0. Также была победа над «Эльче» 2:0.

Информация для ставок

  • «Динамо» проиграло всего один матч из последних пяти
  • «Севилья» не проигрывает вот уже шесть поединков кряду
  • У «Динамо» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то,что обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Эти команды могут отличиться забитыми мячами, у них хорошая атака в нынешнем сезоне.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.54 1.83 2.05 1.45 2.90
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
Все комментарии
ydnxc986tkx6
ydnxc986tkx6
вчера в 20:58
Футбольный клуб «Севилья» выиграет матч.
9q2n5fvvwajb
9q2n5fvvwajb
вчера в 20:58
Футбольный клуб «Севилья» одержит победу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:04
Динамо Загреб вполне ожидаемо уступило в первом матче 1.16 финала Лиги Европы УЕФА одному из лидеров испанской Примеры клубу Севилья с результативным итогом 1:3. И теперь действующему чемпиону Хорватии придется забивать, как минимум, 2 гола чтобы далее иметь хоть какие-то шансы на продолжение еврокубкового "банкета"...Получится это сделать у хозяев или нет, другой вопрос, только вот в подобном минусовом положении динамовцы вряд ли станут сидеть сиднем у своих ворот. Которым рано или поздно придется раскрываться на полную катушку. Чем спокойно могут несколько раз воспользоваться умелые и сильные гости... Впрочем, в этом интересном поединке никак нельзя недооценивать ресурсы незаурядного загребского Динамо, которое, например, в прошлом розыгрыше Лиги Европы сумело выгнать из плей-офф именитый английский Тоттенхэм Хотспурс. Неожиданно и даже сенсационно переиграв дома лондонские "шпоры" с итогом 3:0 после выездного поражения 0:2...В любом случае, забитые голы здесь должны быть, данный факт практически застолблен....:)))
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