«Динамо» Загреб — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

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вчера, 16:48

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Динамо Загреб — Севилья». Матч пройдет в рамках Лиги Европы УЕФА на стадионе «Динамо». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Хорватии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Севилья». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев поля в 3.55. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Динамо» в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Хорватии по футболу. У клуба 50 баллов в активе. Коллектив выиграл 15 поединков, пять раз играл вничью и проиграл в трех матчах. Всего у клуба 47 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних встречах «Динамо» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные очки — ничья с «Локомотивом» со счетом 0:0, а также победы над «Горицей» 2:1 и над «Истра 1961» 1:2.

В нынешнем сезоне «Севилья» продолжает преследовать «Реал» в борьбе за чемпионство. У клуба 51 балл. Коллектив идет на второй строчке и победил в 14 матчах. Всего у «нервионцев» девять ничьих и два поражения. «Севилья» забила 37 голов и пропустила 17 мячей. В последних встречах «Севилья» выглядит не лучшим образом, команда часто играет вничью, она забуксовала и уже не может регулярно набирать три очка — ничья с «Эспаньолом» 1:1, а также с «Осасуной» со счетом 0:0. Также была победа над «Эльче» 2:0.

Информация для ставок

«Динамо» проиграло всего один матч из последних пяти

«Севилья» не проигрывает вот уже шесть поединков кряду

У «Динамо» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то,что обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Эти команды могут отличиться забитыми мячами, у них хорошая атака в нынешнем сезоне.