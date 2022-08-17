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«Динамо» Москва — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (20.08.2022)

сегодня, 14:24
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Спартака» будет стоить 2.6, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.67

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.583.602.64
Мелбет 2.64 3.66 2.75

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.83 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Динамо» Москва еще не проигрывало в этом сезон РПЛ, но часто играет вничью, что не позволяет клубу подняться выше шестого места с девятью набранными баллами. Предстоящий матч со «Спартаком» не только принципиален, но и важен с точки зрения расположения в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата России «Динамо» Москва сыграло вничью с «Краснодаром», а ранее одолело «Крылья Советов» (2:0).

«Спартак» демонстрирует один из лучших стартов сезона за последние несколько лет и на данный момент является единоличным лидером РПЛ с набранными 13 очками. Команда опережает преследователей всего на два пункта, поэтому чтобы гарантированно сохранить свое первое место, она обязана выигрывать эту встречу. В прошлой игре «Спартак» уверенно разобрался с «Сочи» (3:0), а ранее оказался сильнее «Урала» на выезде (2:0).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл четыре последних матча в чемпионате России
  • «Динамо» Москва уступило только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
  • «Спартак» выиграл у «Динамо» три матча из последних пяти
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» сейчас на кураже и готов как можно дольше удерживать лидерство в турнирной таблице, что заставляет нервничать конкурентов. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу гостей в этом поединке по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.41 2.02 1.83 1.60 2.37
Мелбет 2.04 1.91
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