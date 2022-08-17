«Динамо» Москва — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (20.08.2022)

1660735474

сегодня, 14:24

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Спартака» будет стоить 2.6, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.67

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.83 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Динамо» Москва еще не проигрывало в этом сезон РПЛ , но часто играет вничью, что не позволяет клубу подняться выше шестого места с девятью набранными баллами. Предстоящий матч со «Спартаком» не только принципиален, но и важен с точки зрения расположения в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата России «Динамо» Москва сыграло вничью с «Краснодаром», а ранее одолело «Крылья Советов» (2:0).

«Спартак» демонстрирует один из лучших стартов сезона за последние несколько лет и на данный момент является единоличным лидером РПЛ с набранными 13 очками. Команда опережает преследователей всего на два пункта, поэтому чтобы гарантированно сохранить свое первое место, она обязана выигрывать эту встречу. В прошлой игре «Спартак» уверенно разобрался с «Сочи» (3:0), а ранее оказался сильнее «Урала» на выезде (2:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл четыре последних матча в чемпионате России

«Динамо» Москва уступило только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» выиграл у «Динамо» три матча из последних пяти

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» сейчас на кураже и готов как можно дольше удерживать лидерство в турнирной таблице, что заставляет нервничать конкурентов. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу гостей в этом поединке по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.