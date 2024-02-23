«Дженоа» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (24.02.2024)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает минимальное предпочтение хозяевам, на которых можно поставить по коэффициенту 2.35. Выбрать победителем «Удинезе» можно за 3.65. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 2.95.
|
- : -
сегодня, 22:45
Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.93. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Дженоа» делает все возможное от себя, чтобы набирать очки и держаться «на плаву», не опускаясь в зону вылета. Перед стартом очередного тура «Дженоа» набрал 30 очков и занимает 12 место, опережая «Удинезе» на семь пунктов. Коллектив имеет отрицательную разницу мячей (21-36), но в целом руководство может быть довольно, как проходит для клуба нынешний сезон. Два последних матча «Дженоа» завершились выездной ничьей с «Наполи» (1:1) и крупно уступила на своем поле «Аталанте» (1:4).
«Удинезе» уже три матча подряд не уходит с поля без набранных очков, но угроза зоны вылета от команды никуда не девается. Коллектив занимает 14 место с 23 баллами и всего три пункта отделяет его от опасной зоны. В игре на выезде с «Дженоа» гости определенно рассчитывают побороться за очки и улучшить свое положение. В последней игре «Удинезе» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Ювентус» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матчей «Удинезе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Дженоа» проиграл лишь два поединка из десяти последних на своем поле
- Четыре последних матча между клубами завершились ничьими
Прогноз
Обе команды не показывают стабильный футбол и наверняка не будут рисковать до пропущенного мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.