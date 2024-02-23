«Дженоа» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (24.02.2024)

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вчера, 21:17

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает минимальное предпочтение хозяевам, на которых можно поставить по коэффициенту 2.35. Выбрать победителем «Удинезе» можно за 3.65. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 2.95.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.93. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Дженоа» делает все возможное от себя, чтобы набирать очки и держаться «на плаву», не опускаясь в зону вылета. Перед стартом очередного тура «Дженоа» набрал 30 очков и занимает 12 место, опережая «Удинезе» на семь пунктов. Коллектив имеет отрицательную разницу мячей (21-36), но в целом руководство может быть довольно, как проходит для клуба нынешний сезон. Два последних матча «Дженоа» завершились выездной ничьей с «Наполи» (1:1) и крупно уступила на своем поле «Аталанте» (1:4).

«Удинезе» уже три матча подряд не уходит с поля без набранных очков, но угроза зоны вылета от команды никуда не девается. Коллектив занимает 14 место с 23 баллами и всего три пункта отделяет его от опасной зоны. В игре на выезде с «Дженоа» гости определенно рассчитывают побороться за очки и улучшить свое положение. В последней игре «Удинезе» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Ювентус» (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матчей «Удинезе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Дженоа» проиграл лишь два поединка из десяти последних на своем поле

Четыре последних матча между клубами завершились ничьими

Прогноз

Обе команды не показывают стабильный футбол и наверняка не будут рисковать до пропущенного мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.