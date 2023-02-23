«Эльче» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.02.2023)

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сегодня, 10:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Эльче» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Не так давно «Эльче» добился первой победы в сезоне, но в целом это ситуацию для клуба не меняет. Команда все также идет на последнем месте в Ла Лиге с набранными девятью баллами и на 13 пунктов отстает от спасительного 17 места. В домашней игре с «Бетисом» хозяевам будет сложно побороться за победу, однако моменты у ворот гостей возникать определенно должны. В прошлом туре «Эльче» проиграл на своем поле «Эспаньолу» (0:1), а ранее крупно уступил на выезде «Реалу» (0:4).

«Бетис» потерял стабильность в последние месяцы и это мешает клубу бороться за место в Лиге Чемпионов, хотя шансы еще остаются. На данный момент «бело-зеленые» занимают пятое место с 37 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В прошлом туре «Бетис» одолел на своем поле «Вальядолид» (2:1), а ранее на выезде смогла переиграть «Альмерию» (3:2).

Информация для ставок

«Эльче» проиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Эльче»

·Четыре последних матча «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Эльче» не показывает хороших результатов и вряд ли сможет отобрать очки у «Бетиса». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.