«Эльче» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (18.02.2022)

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вчера, 18:52

18 февраля 2022 года состоится матч «Эльче — Райо Вальекано». Игра пройдет в рамках очередного тура Испанской Примеры на домашнем стадионе «Эльче». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Райо Вальекано». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивается в 2.90, как и победа хозяева поля. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Эльче» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У коллектива шесть побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах эта команда выглядит неплохо и набирает очень важные для себя очки — поражение от «Севильи» со счетом 2:0, а также победа над «Алавесом» 3:1 и ничья с «Реалом» из Мадрида 2:2.

«Райо Вальекано» в нынешнем сезоне занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Примеры. У клуба в активе 31 балл. Команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в десяти встречах. Всего в нынешнем сезоне у коллектива 27 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних встречах «Райо» выглядит ужасно и не может похвастаться хорошим уровнем игры — поражения от «Осасуны» со счетом 0:3, а также от «Сельты» 2:0 и от «Атлетика» из Бильбао 0:1.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» проиграл три игры кряду

«Эльче» выиграл два матча из последних пяти

У «Райо Вальекано» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то,что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Несмотря на то, что эти команды в последнее время забивают немного, в данном поединке стоит ждать от них хорошей атакующей игры.