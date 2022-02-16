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«Эльче» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (18.02.2022)

вчера, 18:52

18 февраля 2022 года состоится матч «Эльче — Райо Вальекано». Игра пройдет в рамках очередного тура Испанской Примеры на домашнем стадионе «Эльче». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.042.742.81
Фонбет 2.85 2.90 2.75
Мелбет 2.98 3.02 2.88
1XBET 2.98 3.02 2.88
BetBoom 2.93 2.98 2.80

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Райо Вальекано». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивается в 2.90, как и победа хозяева поля. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Эльче» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У коллектива шесть побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах эта команда выглядит неплохо и набирает очень важные для себя очки — поражение от «Севильи» со счетом 2:0, а также победа над «Алавесом» 3:1 и ничья с «Реалом» из Мадрида 2:2.

«Райо Вальекано» в нынешнем сезоне занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Примеры. У клуба в активе 31 балл. Команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в десяти встречах. Всего в нынешнем сезоне у коллектива 27 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних встречах «Райо» выглядит ужасно и не может похвастаться хорошим уровнем игры — поражения от «Осасуны» со счетом 0:3, а также от «Сельты» 2:0 и от «Атлетика» из Бильбао 0:1.

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» проиграл три игры кряду
  • «Эльче» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Райо Вальекано» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то,что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Несмотря на то, что эти команды в последнее время забивают немного, в данном поединке стоит ждать от них хорошей атакующей игры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.70 1.62 2.31 1.31 3.43
Фонбет 1.60 2.35
Мелбет 1.65 2.45
1XBET 1.65 2.45
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:53
Игра на три результата
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