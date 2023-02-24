«Эмполи» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (25.02.2023)

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сегодня, 13:38

Ставки букмекеров

«Наполи» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.45. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 6.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.68. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Эмполи» является крепким середняком Серии А и перед стартом очередного тура располагается на 12 месте с 28 баллами. Команде не угрожает зона вылета, но и побороться за еврокубки будет очень сложно. Даже ничья в матче с «Наполи» станет хорошим результатом, ведь соперник практически не теряет очки. Два последних поединка «Эмполи» завершились ничьими с «Фиорентиной» (1:1) и «Специей» (2:2).

«Наполи» лидирует в Серии А с большим отрывом в 15 очков от идущего вторым «Интера» и вероятнее всего выиграет долгожданное Скудетто. В Лиге Чемпионов у неаполитанцев также все хорошо, а победа в Германии над «Айнтрахтом» Ф (2:0) резко увеличила их шансы на выход в следующий раунд. Два последних матча «Наполи» завершились победами над «Сассуоло» (2:0) и «Кремонезе» (3:0).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» забивал в восьми из десяти последних поединков на своем стадионе

«Эмполи» выиграл три из пяти последних матчей с «Наполи»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» давно не пропускал, поэтому мы предполагаем, что это случится в игре с не самым удобным для них соперником. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82.