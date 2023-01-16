«Эмполи» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (16.01.2023)

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вчера, 04:22

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Эмполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Поставить на успех «Сампдории» можно по 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эмполи» набрал восемь очков в последних пяти матча и не так часто проигрывает в последнее время, однако из нижней части таблицы все никак не выберется. На данный момент команда занимает 14 место с 19 баллами и на 10 пунктов опережает зону вылета, что дает футболистам чувствовать себя спокойно и показывать свой футбол. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а ранее поделил очки с «Удинезе» (1:1).

«Сампдория» остается среди аутсайдеров чемпионата Италии и три очка в пяти турах совсем не тот результат, который ожидали болельщики. Тем не менее, коллектив имеет 9 набранных баллов и будет бороться за выживание, а для этого необходимо наладить игру в обороне и лучше реализовывать свои моменты. В прошлом туре «Сампдория» минимально уступила «Фиорентине» (0:1) в кубке Италии, а в чемпионате проиграла лидеру «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» выиграла только две выездные встречи из десяти

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сампдория» одержала три победы в пяти поединках с «Эмполи»

Прогноз

«Эмполи» выглядит более убедительнее нынешнего оппонента и имеет хорошие шансы набрать максимум очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Эмполи» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.