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«Эмполи» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (16.01.2023)

вчера, 04:22
Эмполи

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Эмполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Поставить на успех «Сампдории» можно по 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.293.153.72
1XBET 2.25 3.28 3.76

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эмполи» набрал восемь очков в последних пяти матча и не так часто проигрывает в последнее время, однако из нижней части таблицы все никак не выберется. На данный момент команда занимает 14 место с 19 баллами и на 10 пунктов опережает зону вылета, что дает футболистам чувствовать себя спокойно и показывать свой футбол. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а ранее поделил очки с «Удинезе» (1:1).

«Сампдория» остается среди аутсайдеров чемпионата Италии и три очка в пяти турах совсем не тот результат, который ожидали болельщики. Тем не менее, коллектив имеет 9 набранных баллов и будет бороться за выживание, а для этого необходимо наладить игру в обороне и лучше реализовывать свои моменты. В прошлом туре «Сампдория» минимально уступила «Фиорентине» (0:1) в кубке Италии, а в чемпионате проиграла лидеру «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сампдория» выиграла только две выездные встречи из десяти
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Сампдория» одержала три победы в пяти поединках с «Эмполи»

Прогноз

«Эмполи» выглядит более убедительнее нынешнего оппонента и имеет хорошие шансы набрать максимум очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Эмполи» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.72 2.23 1.38 3.22
1XBET 1.29 3.76
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 08:50
Хозяева поля вроде стараются наладить свою игру и временами у них получается набирать очки. И в этом матче "Эмполи" приложит максимум усилий чтобы не проиграть.
Сварожич
Сварожич
вчера в 08:12
Гости не проиграют этот матч и заберут как минимум одно очко
Гость
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