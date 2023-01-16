«Эмполи» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (16.01.2023)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче называют «Эмполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Поставить на успех «Сампдории» можно по 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.
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1 : 0
завершен
вчера, 22:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Эмполи» набрал восемь очков в последних пяти матча и не так часто проигрывает в последнее время, однако из нижней части таблицы все никак не выберется. На данный момент команда занимает 14 место с 19 баллами и на 10 пунктов опережает зону вылета, что дает футболистам чувствовать себя спокойно и показывать свой футбол. В прошлом туре «Эмполи» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а ранее поделил очки с «Удинезе» (1:1).
«Сампдория» остается среди аутсайдеров чемпионата Италии и три очка в пяти турах совсем не тот результат, который ожидали болельщики. Тем не менее, коллектив имеет 9 набранных баллов и будет бороться за выживание, а для этого необходимо наладить игру в обороне и лучше реализовывать свои моменты. В прошлом туре «Сампдория» минимально уступила «Фиорентине» (0:1) в кубке Италии, а в чемпионате проиграла лидеру «Наполи» (0:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»
- «Сампдория» выиграла только две выездные встречи из десяти
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Сампдория» одержала три победы в пяти поединках с «Эмполи»
Прогноз
«Эмполи» выглядит более убедительнее нынешнего оппонента и имеет хорошие шансы набрать максимум очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Эмполи» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.