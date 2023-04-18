«Эспаньол» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кадиса», могут поставить по 4.05. Коэффициент на ничью составляет 3.35.
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21 апреля 2023, 22:00
пятница
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.35, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Эспаньол» не набрал очков в последних пяти турах Ла Лиги и положение команды близится к критическому. На данный момент в активе клуба 27 баллов, а отставание от 17 места отстает на три балла. В предстоящем матче у хозяев будет хорошая возможность поправить турнирное положение. В прошлом туре «Эспаньол» уступил на выезде «Бетису» (1:3), а ранее на своем поле проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:2).
«Кадис» очень редко выигрывает в чемпионате и находится не так далеко от зоны вылета с 31 баллом. Команда набрала пять очков в последних пяти турах и опережает на четыре пункта зону вылета. Гостям очень важно набрать очки в этой встрече, однако не стоит недооценивать соперника. В прошлом туре «Кадис» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» (0:2), а ранее переиграл на выезде «Бетис» (2:0).
Информация для ставок
- «Эспаньол» проиграл шесть последних матчей подряд в чемпионате Испании
- Восемь из десяти последних матчей «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить, что команды поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.