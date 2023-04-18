«Эспаньол» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.04.2023)

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сегодня, 18:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кадиса», могут поставить по 4.05. Коэффициент на ничью составляет 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.35, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Эспаньол» не набрал очков в последних пяти турах Ла Лиги и положение команды близится к критическому. На данный момент в активе клуба 27 баллов, а отставание от 17 места отстает на три балла. В предстоящем матче у хозяев будет хорошая возможность поправить турнирное положение. В прошлом туре «Эспаньол» уступил на выезде «Бетису» (1:3), а ранее на своем поле проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:2).

«Кадис» очень редко выигрывает в чемпионате и находится не так далеко от зоны вылета с 31 баллом. Команда набрала пять очков в последних пяти турах и опережает на четыре пункта зону вылета. Гостям очень важно набрать очки в этой встрече, однако не стоит недооценивать соперника. В прошлом туре «Кадис» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» (0:2), а ранее переиграл на выезде «Бетис» (2:0).

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл шесть последних матчей подряд в чемпионате Испании

Восемь из десяти последних матчей «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить, что команды поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.