«Эспаньол» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

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вчера, 11:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вильярреал». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Эспаньола» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95.

Форма команд

«Эспаньол» уже не выигрывает несколько матчей в чемпионате и располагается совсем недалеко от зоны вылета, что не может радовать болельщиков. Команда набрала 12 баллов и только на один пункт опережает соперников из «красной зоны» турнирной таблицы. В прошлом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а немного ранее с тем же счетом разошелся миром с «Мальоркой» (1:1).

«Вильярреал» вышел в плей-офф Лиги Конференций, но в чемпионате у команды есть ряд проблем, которые нужно решать как можно быстрее. В Ла Лиге «желтая субмарина» идет на девятом месте с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков на пять баллов. В предстоящей встрече коллективу очень нужна победа, которая поможет продвинуться вверх по турнирной таблице. В двух последних матчах «Вильярреал» проиграл «Мальорке» (0:2), а в Лиге Конференций уступили «Леху» (0:3).

Информация для ставок

«Эспаньол» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах на выезде

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вильярреал» выиграл только один матч на выезде из пяти последних с «Эспаньолом»

Прогноз

«Вильярреалу» очень важно выиграть предстоящий матч и не отставать от первой шестерки Ла Лиги. Предполагаем, что у гостей это получится, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.