«Эспаньол» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вильярреал». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Эспаньола» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95.
Форма команд
«Эспаньол» уже не выигрывает несколько матчей в чемпионате и располагается совсем недалеко от зоны вылета, что не может радовать болельщиков. Команда набрала 12 баллов и только на один пункт опережает соперников из «красной зоны» турнирной таблицы. В прошлом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а немного ранее с тем же счетом разошелся миром с «Мальоркой» (1:1).
«Вильярреал» вышел в плей-офф Лиги Конференций, но в чемпионате у команды есть ряд проблем, которые нужно решать как можно быстрее. В Ла Лиге «желтая субмарина» идет на девятом месте с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков на пять баллов. В предстоящей встрече коллективу очень нужна победа, которая поможет продвинуться вверх по турнирной таблице. В двух последних матчах «Вильярреал» проиграл «Мальорке» (0:2), а в Лиге Конференций уступили «Леху» (0:3).
Информация для ставок
- «Эспаньол» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Вильярреал» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах на выезде
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вильярреал» выиграл только один матч на выезде из пяти последних с «Эспаньолом»
Прогноз
«Вильярреалу» очень важно выиграть предстоящий матч и не отставать от первой шестерки Ла Лиги. Предполагаем, что у гостей это получится, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.