«Эйпен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2022)

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вчера, 18:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Серкль Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.26. Победа «Эйпена» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.86.

Форма команд

«Эйпен» проводит плохой отрезок в чемпионате и смог набрать только три очка в последних пяти встречах. Команда не может найти свою игру и расположилась только на 12 месте с 25 очками. Предстоящий матч с «Серкль Брюгге», который находится в хорошей форме, обещает быть очень сложным на фактор домашнего поля оставляет шансы коллективу. Последние два матча в чемпионате Бельгии «Эйпен» проиграл «Сент-Трюйдену» (0:2) и «Шарлеруа» (0:4).

«Серкль Брюгге» провалил старт сезона, но в последнее время показывает уверенный футбол и положительные результаты. Команда набрала 12 из 15 баллов в последних пяти турах чемпионата и имеет столько же очков, сколько нынешний соперник. Футболисты «Серкль Брюгге» приложат максимум усилий, чтобы побороться за очки и в этой встрече. В прошлом туре клуб обыграл чемпиона Бельгии «Брюгге» (2:0), а ранее уступил лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:3).

Информация для ставок

«Эйпен» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Серкль Брюгге» уступил в четырех поединках

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Эйпен» выиграл три из четырех домашних поединков у «Серкль Брюгге» за последнее время

Прогноз

«Эйпен» находится не в лучшей форме и даже на своем стадионе команде будет очень сложно противостоять сопернику. Предполагаем, что гости смогут одержать минимальную победу и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Серкль Брюгге» можно по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Фонбет.