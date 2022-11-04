«Факел» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (05.11.2022)

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вчера, 15:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Факела» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Факел» не выиграл ни одного матча за прошедшие пять туров чемпионата России и очень часто играет вничью. Это мешает коллективу из Воронежа покинуть зону вылета, где он находится на 13 месте с 12 баллами. В домашней встрече у команды будет возможность прервать свою серию без побед. Два последних матча «Факела» завершились поражением от «Оренбурга» (1:4) и ничьей с «Ростовом» (1:1).

«Краснодар» сильно сдал в результатах в последнее время и у команды наблюдается игровой кризис. Клуб занимает шестое место с 24 баллами в турнирной таблице РПЛ и нужны срочные изменения, чтобы вернуться на исходные позиции. В прошлом туре «Краснодар» минимально уступил на своем поле «Зениту» (0:1), а ранее обыграл на выезде «Пари НН» (2:0).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Краснодар» выиграл лишь одну встречу из последних шести на выезде

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды за последний месяц выступают очень нестабильно и предсказать победителя здесь очень непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.