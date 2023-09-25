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«Факел» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (25.09.2023)

вчера, 10:29
Факел (Воронеж)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Факел». На победу хозяев коэффициент составляет 2.75, а успех «Рубина» оценивается за 2.9. Ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.062.93
Лига Ставок 2.80 2.75 2.75

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.52. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Факел» является последней командой РПЛ и не внушает оптимизма болельщикам, которые стараются поддерживать своих любимцев в каждом поединке. Тем не менее, в предстоящей встрече с соседями по турнирной таблице у хозяев определенно будут шансы на успех, который помог бы сдвинуться с последней строчки. «Факел» прошлой игре кубка России проиграл «Оренбургу» (0:1 по пенальти), а ранее в чемпионате поделил очки с «Уралом» (0:0).

«Рубин» не смог сразу после возвращения в РПЛ закрепиться в середине турнирной таблицы и вынужден в каждом матче цепляться за очки, чтобы не отставать от конкурентов. Сейчас клуб из Казани занимает шестое место с шестью баллами и нуждается в победе над прямым конкурентов. В прошлой игре в рамках кубка России «Рубин» уступил по пенальти «Ростову» (1:2), а ранее крупно проиграл в РПЛ «Зениту» на своем поле (0:3).

Информация для ставок

  • «Факел» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Рубин» забивал лишь в пяти выездных поединках из десяти последних во всех турнирах
  • В товарищеском матче между клубами в 2022 году, победитель не был определен (4:4).

Прогноз

Обе команды выступают очень нестабильно и вряд ли стоит от них ожидать голевой феерии в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.98 1.88 1.56 2.53
Лига Ставок 1.96 1.88 1.53 2.53
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:51
Битва двух аутсайдеров, фаворита конечно выделить непросто, но всё же, чуть более предпочтительно сейчас выглядит Факел. Ну и фактор домашнего поля свою роль может тут сделать, так как Рубин в гостях пока вообще не цепляется за результаты. Вот собственно и остановлюсь тут на варианте ставки: фора(0) на Воронеж. Считаю что, максимум на ничью Рубин тут может рассчитывать.
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