«Факел» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (25.09.2023)

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вчера, 10:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Факел». На победу хозяев коэффициент составляет 2.75, а успех «Рубина» оценивается за 2.9. Ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.52. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Факел» является последней командой РПЛ и не внушает оптимизма болельщикам, которые стараются поддерживать своих любимцев в каждом поединке. Тем не менее, в предстоящей встрече с соседями по турнирной таблице у хозяев определенно будут шансы на успех, который помог бы сдвинуться с последней строчки. «Факел» прошлой игре кубка России проиграл «Оренбургу» (0:1 по пенальти), а ранее в чемпионате поделил очки с «Уралом» (0:0).

«Рубин» не смог сразу после возвращения в РПЛ закрепиться в середине турнирной таблицы и вынужден в каждом матче цепляться за очки, чтобы не отставать от конкурентов. Сейчас клуб из Казани занимает шестое место с шестью баллами и нуждается в победе над прямым конкурентов. В прошлой игре в рамках кубка России «Рубин» уступил по пенальти «Ростову» (1:2), а ранее крупно проиграл в РПЛ «Зениту» на своем поле (0:3).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Рубин» забивал лишь в пяти выездных поединках из десяти последних во всех турнирах

В товарищеском матче между клубами в 2022 году, победитель не был определен (4:4).

Прогноз

Обе команды выступают очень нестабильно и вряд ли стоит от них ожидать голевой феерии в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.