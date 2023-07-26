«Факел» — «Сочи». Прогноз на матч Кубка России (26.07.2023)

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сегодня, 09:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворита в этом матче не определили. На победу каждой из команд коэффициент поднимается до 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Факел» может быть доволен собой, ведь смог удержать свое место в РПЛ на нынешний сезон, но в первом туре не смог набрать очки. Команда из Воронежа постарается настроиться и на кубок России, где есть возможность побороться за первы две строчки, однако для этого очень желательно переиграть «Сочи» на своем поле. В прошлом туре чемпионата России «Факел» проиграл на выезде «Ростову» (1:2), а ранее обыграл «Спартак» Тамбов в товарищеской встрече (1:0).

«Сочи» добился первой победы в сезоне уже на самом старте, но готовность команды на весь чемпионат показывать стабильный футбол вызывает сомнения. В прошлом розыгрыше кубка гости не смогли выйти из группы, а в этот раз постараются уже с первого тура набирать очки и претендовать на первые два места. Два последних матча «Сочи» завершились победой над «Балтикой» (2:0) и ничьей с «Краснодаром» (2:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сочи» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Факел» выиграл два из пяти последних матчей у «Сочи» при двух поражениях

Прогноз

На своем поле, воронежский клуб постарается добиться максимального результата, и мы предполагаем, что им вполне по силам победить. Сделать ставку на успех «Факела» можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.