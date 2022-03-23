Франция – Кот-д'Ивуар. Прогноз на товарищеский матч сборных (25.03.2022)

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вчера, 20:15

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является Франция. На победу хозяев с форой (-1.5) коэффициент 2.02, в случае успеха Кот-д'Ивуара зайдет коэффициент 9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.88.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.83. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Франция в 2021 году набрала неплохую игровую форму и оформила несколько побед подряд. Успех в играх с Финляндией (2:0) и Казахстаном (8:0) позволил финишировать на первом месте в группе и получить прямую путевку на Чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Кот-д'Ивуар в начале года принял участие в Кубке африканских наций, но пройдя групповой этап, уже на стадии 1/8 финала проиграл в серии пенальти Египту и покинул турнир. Поединок с чемпионами мира отличная возможность для коллектива проверить свои силы на фоне очень сильного соперника.

Информация для ставок

Франция выиграла пять матчей кряду

Минувшая очная встреча прошла в 2016 году и завершилась нулевой ничьей

Кот-д'Ивуар выиграл три из шести последних выездных поединков

Шесть последних выездных игр с участием Кот-д'Ивуара завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы увидим игру с явным преимуществом французов, они создадут много опасных моментов и оформят уверенную победу. Сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.02 в БК Фонбет.