Франция – Кот-д'Ивуар. Прогноз на товарищеский матч сборных (25.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является Франция. На победу хозяев с форой (-1.5) коэффициент 2.02, в случае успеха Кот-д'Ивуара зайдет коэффициент 9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.88.
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завтра, 23:15
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.83. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.3.
Форма команд
Франция в 2021 году набрала неплохую игровую форму и оформила несколько побед подряд. Успех в играх с Финляндией (2:0) и Казахстаном (8:0) позволил финишировать на первом месте в группе и получить прямую путевку на Чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Кот-д'Ивуар в начале года принял участие в Кубке африканских наций, но пройдя групповой этап, уже на стадии 1/8 финала проиграл в серии пенальти Египту и покинул турнир. Поединок с чемпионами мира отличная возможность для коллектива проверить свои силы на фоне очень сильного соперника.
Информация для ставок
- Франция выиграла пять матчей кряду
- Минувшая очная встреча прошла в 2016 году и завершилась нулевой ничьей
- Кот-д'Ивуар выиграл три из шести последних выездных поединков
- Шесть последних выездных игр с участием Кот-д'Ивуара завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Мы увидим игру с явным преимуществом французов, они создадут много опасных моментов и оформят уверенную победу. Сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.02 в БК Фонбет.
Кот-д"Ивуар раньше славился целой россыпью классных футболистов в топ-лигах Европы. Сейчас же из ивуарийский представителей отметить кого-то сложно, и футболисты из этой страны в Европе сейчас абсолютно не занимаю места на лидирующих позициях. "Слоны" уже пролетели мимо Катара, и не пробились даже в решающею стадию квалификации на африканском континенте. ..
На чистую победу французов коэффициент букмекеры выставляют скромный, всего (1.3). Поэтому я решил рассмотреть вариант небольшой минусовой форы на хозяев поединка. Если французы собрались оптимальным составам на сбор где им нужно сыграть всего два товарищеских матча, это значит они будут играть в этих матчах своими звездными исполнителями. Ну и в таком случае, у ивуарийской команды не так много шансов на положительный результат в этой битве. Вот собственно я и остановлюсь на варианте ставки: победа Франции с форой(-1).
Кот-д"Ивуар раньше славился целой россыпью классных футболистов в топ-лигах Европы. Сейчас же из ивуарийский представителей отметить кого-то сложно, и футболисты из этой страны в Европе сейчас абсолютно не занимаю места на лидирующих позициях. "Слоны" уже пролетели мимо Катара, и не пробились даже в решающею стадию квалификации на африканском континенте. ..
На чистую победу французов коэффициент букмекеры выставляют скромный, всего (1.3). Поэтому я решил рассмотреть вариант небольшой минусовой форы на хозяев поединка. Если французы собрались оптимальным составам на сбор где им нужно сыграть всего два товарищеских матча, это значит они будут играть в этих матчах своими звездными исполнителями. Ну и в таком случае, у ивуарийской команды не так много шансов на положительный результат в этой битве. Вот собственно я и остановлюсь на варианте ставки: победа Франции с форой(-1).