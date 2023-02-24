«Фрайбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2023)

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сегодня, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Байера» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Фрайбург» в пяти последних турах Бундеслиги смог набрать 10 очков, что является хорошим результатом. Команда удерживает четвертую позицию в турнирной таблице и имеет в своем активе 40 очков, опережая «РБ Лейпциг» всего на один пункт. Преимуществом хозяев будет тот факт, что соперник отыграл 120 минут в матче Лиги Европы и вряд ли сумеет полностью восстановиться. Два последних матча «Фрайбурга» завершились победами над «Бохумом» (2:0) и «Штутгартом» (2:1).

«Байер» отдал много сил в поединке Лиги Европы, но оно того стоило, ведь клуб из Леверкузена смог пройти в следующую стадию. В чемпионате у «фармацевтов» дела идут не так хорошо и сейчас команда занимает лишь 10 место с 27 пунктами, что не оставляет реальных шансов побороться за первую четверку. В прошлой игре «Байер обыграл на выезде в серии пенальти „Монако“ (3:2), а в чемпионате уступил „Майнцу“ (2:3).

Информация для ставок

„Байер“ одержал шесть побед в десяти играх за последнее время при четырех поражениях

„Фрайбург“ выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

„Байер“ проиграл три из пяти последних поединков „Фрайбургу“

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Фрайбург“ очень мощно играет на своем стадионе и будет выглядеть свежее, чем счастливый, но уставший „Байер“. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.