«Фрайбург» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Байера» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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26 февраля 2023, 17:30
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.
Форма команд
«Фрайбург» в пяти последних турах Бундеслиги смог набрать 10 очков, что является хорошим результатом. Команда удерживает четвертую позицию в турнирной таблице и имеет в своем активе 40 очков, опережая «РБ Лейпциг» всего на один пункт. Преимуществом хозяев будет тот факт, что соперник отыграл 120 минут в матче Лиги Европы и вряд ли сумеет полностью восстановиться. Два последних матча «Фрайбурга» завершились победами над «Бохумом» (2:0) и «Штутгартом» (2:1).
«Байер» отдал много сил в поединке Лиги Европы, но оно того стоило, ведь клуб из Леверкузена смог пройти в следующую стадию. В чемпионате у «фармацевтов» дела идут не так хорошо и сейчас команда занимает лишь 10 место с 27 пунктами, что не оставляет реальных шансов побороться за первую четверку. В прошлой игре «Байер обыграл на выезде в серии пенальти „Монако“ (3:2), а в чемпионате уступил „Майнцу“ (2:3).
Информация для ставок
- „Байер“ одержал шесть побед в десяти играх за последнее время при четырех поражениях
- „Фрайбург“ выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- „Байер“ проиграл три из пяти последних поединков „Фрайбургу“
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“
Прогноз
„Фрайбург“ очень мощно играет на своем стадионе и будет выглядеть свежее, чем счастливый, но уставший „Байер“. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.