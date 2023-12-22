«Фрозиноне» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (23.12.2023)

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вчера, 14:29

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.63. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.97. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 1.85. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Фрозиноне» старается набирать очки, где только можно, чтобы сохранить за собой место в Серии А на следующий сезон. На данный момент коллектив располагается на 13 месте с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. На своем поле хозяева вполне способны создать проблемы даже «Ювентусу». В прошлом туре «Фрозиноне» разгромил на выезде чемпиона Италии «Наполи» (4:0), а ранее уступил «Лечче» (1:2).

«Ювентус» потерял в прошлом туре очки с «Дженоа» (1:1) и еще дальше отпустил от себя «Интер». «Старая синьора» идет на втором месте в таблице Серии А с 37 пунктами и отстает от лидера уже на четыре очка. В игре с «Фрозиноне» тренерскому штабу и гостям очень важно исключить недооценку соперника, чтобы добиться желаемого результата. Еще в одном недавнем поединке клуб в Турине обыграл «Наполи» (1:0).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей «Фрозиноне» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл пять из шести последних матчей с «Фрозиноне»

Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ювентус» обязан обыгрывать «Фрозиноне», иначе «Интер» может уйти вперед очень далеко, что отыграть будет крайне сложно. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.