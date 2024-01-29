«Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

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вчера, 11:38

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Фулхэм» неудачно выступал в этом месяце и несколько матчей не может победить. Команда опустилась на 13 место с 24 баллами и на данный момент превосходит своего нынешнего соперника не шесть пунктов. В случае домашней победы, хозяев при определенных обстоятельствах могут подняться выше только на одну позицию, ведь от остальных конкурентов разрыв составляет не менее пяти пунктов. В прошлом матче кубка ФА «Фулхэм» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:2) и разошелся миром в полуфинале кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:1).

У «Эвертона» дела идут не лучшим образом, к чему команда приучила своих поклонников за последние годы. «Ириски» занимают 17 место с 17 баллами и лишь на один пункт опережают зону вылета. Для коллектива любые очки на вес золота, поэтому от гостей можно ожидать энергичной игры, направленной на подавление атакующего потенциала соперника и поиска своих моментов. Две последних встречи «Эвертона» закончились поражением от «Лутон Тауна» в АПЛ и успехом с «Кристал Пэлас» в кубке ФА (1:0).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл только два матча из десяти последних в основное время

«Эвертон» выиграл шесть из дести последних поединков на выезде во всех турнирах

«Фулхэм» выиграл три из пяти последних встреч с «Эвертоном» при двух ничьих

Прогноз

«Фулхэм» постарается вернуться на былые позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.