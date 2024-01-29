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«Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

вчера, 11:38
Фулхэм

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Фулхэм» неудачно выступал в этом месяце и несколько матчей не может победить. Команда опустилась на 13 место с 24 баллами и на данный момент превосходит своего нынешнего соперника не шесть пунктов. В случае домашней победы, хозяев при определенных обстоятельствах могут подняться выше только на одну позицию, ведь от остальных конкурентов разрыв составляет не менее пяти пунктов. В прошлом матче кубка ФА «Фулхэм» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:2) и разошелся миром в полуфинале кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:1).

У «Эвертона» дела идут не лучшим образом, к чему команда приучила своих поклонников за последние годы. «Ириски» занимают 17 место с 17 баллами и лишь на один пункт опережают зону вылета. Для коллектива любые очки на вес золота, поэтому от гостей можно ожидать энергичной игры, направленной на подавление атакующего потенциала соперника и поиска своих моментов. Две последних встречи «Эвертона» закончились поражением от «Лутон Тауна» в АПЛ и успехом с «Кристал Пэлас» в кубке ФА (1:0).

Информация для ставок

  • «Фулхэм» выиграл только два матча из десяти последних в основное время
  • «Эвертон» выиграл шесть из дести последних поединков на выезде во всех турнирах
  • «Фулхэм» выиграл три из пяти последних встреч с «Эвертоном» при двух ничьих

Прогноз

«Фулхэм» постарается вернуться на былые позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
wr6ssbympc5e
wr6ssbympc5e
вчера в 18:21
Фаворита в этом матче нет, так как обе команды находятся в нестабильной форме.
kxjv9hevk2bh
kxjv9hevk2bh
вчера в 18:20
Учитывая, что «Фулхэм» играет дома и имеет некоторый перевес в очках, можно предположить, что они будут играть на победу.
Neuron004
Neuron004
вчера в 13:21
В первом тайме будет автогол.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:33
В первом тайме команды не забьют.
Neuron0024
Neuron0024
вчера в 12:31
Тотал больше втором тайме 3.5.
Neuron0034
Neuron0034
вчера в 12:26
Точный счет второго тайма 2:2.
Neuron0005
Neuron0005
вчера в 12:24
Тотал больше 4.5.
Neuron0022
Neuron0022
вчера в 12:23
Обе команды забьют в каждом из таймов.
74yggasm7kf7
74yggasm7kf7
вчера в 11:55
В этом матче «Фулхэм» является фаворитом, так как они играют дома.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:48
В матче двух команд, ни одна из которых в классе не превосходит вторую, вполне может служиться обмен голами а-ля 1-1, например. И всё же за очень жирный коэффициент рискну предположить, что в этом поединке как минимум один из играющих коллективов отметиться точным ударом не сумеет. Делая такую ставку, исхожу только из статистики и голых цифр. На дистанции в восьми крайних личных встречах "ирисок" с "дачниками" ставка на "ОЗ: НЕТ" залетала пять раз. В пяти крайних - сыграла трижды.
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