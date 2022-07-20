«Карлсруэ» — «Магдебург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

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20 июля 2022, 13:37

Ставки букмекеров

Эксперты поровну оценивают шансы команд в предстоящей игре. Ставки на победу «Карлсруэ» и «Магдебурга» играются по одинаковым коэффициентам 2.60. Заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.40.

При этом аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Ставка ТБ (2,5) гола доступна по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Участники этой встречи неудачно стартовали в новом сезоне второй Бундеслиги. «Карлсруэ» в первом туре отправился в гости к «Падерборну», где команда пропустила пять безответных голов (0:5).

«Магдебург», в свою очередь, принимал на домашней арене «Фортуну» из Дюссельдорфа, уступив сопернику в упорном противостоянии (1:2).

Последний раз пути соперников пересекались в сезоне 2017/2018. Тогда в третьем по значимости дивизионе команды обменялись домашними победами – «Карлсруэ» (1:0) и «Магдебург» (2:0).

Информация для ставок

«Карлсруэ» забивал и пропускал голы в 7 последних домашних матчах лиги

«Магдебург» фиксировал обмен голами в 7 прошлых гостевых поединках

«Магдебург» проиграл в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей

Прогноз

«Карлсруэ» и «Магдебург» провалились в защите по итогам стартового тура. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.