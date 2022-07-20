«Карлсруэ» — «Магдебург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты поровну оценивают шансы команд в предстоящей игре. Ставки на победу «Карлсруэ» и «Магдебурга» играются по одинаковым коэффициентам 2.60. Заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.40.
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завтра, 14:30
При этом аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Ставка ТБ(2,5) гола доступна по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Участники этой встречи неудачно стартовали в новом сезоне второй Бундеслиги. «Карлсруэ» в первом туре отправился в гости к «Падерборну», где команда пропустила пять безответных голов (0:5).
«Магдебург», в свою очередь, принимал на домашней арене «Фортуну» из Дюссельдорфа, уступив сопернику в упорном противостоянии (1:2).
Последний раз пути соперников пересекались в сезоне 2017/2018. Тогда в третьем по значимости дивизионе команды обменялись домашними победами – «Карлсруэ» (1:0) и «Магдебург» (2:0).
Информация для ставок
- «Карлсруэ» забивал и пропускал голы в 7 последних домашних матчах лиги
- «Магдебург» фиксировал обмен голами в 7 прошлых гостевых поединках
- «Магдебург» проиграл в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей
Прогноз
«Карлсруэ» и «Магдебург» провалились в защите по итогам стартового тура. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.