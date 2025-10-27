 
 
 
Умер бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Морев

сегодня, 12:02

Бывший голкипер сборной Казахстана Андрей Морев умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Причины смерти не сообщаются.

В период игровой карьеры Морев выступал за омский «Иртыш», читинский «Локомотив», а также казахстанские «Женис», «Тобол», «Актобе», с которым дважды стал чемпионом Казахстана и один раз выиграл кубок страны. В 2005 году Морев был признан лучшим вратарем Казахстана. В составе сборной страны голкипер провел два матча.

По завершении спортивной карьеры Морев работал тренером вратарей в «Иртыше» и «Спартаке» из Анапы.

