КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» на матче Кубка России

сегодня, 11:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московского «Спартака» на матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.

"Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения на матче с махачкалинским «Динамо», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

Bad Listener
Bad Listener ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 16:40, ред.
Ну давайте тогда правильно скажем - держать людей за дурачков уже давно стало "нормой" и об этом уже давно никто не задумывается. Ответственность если делить тут то поровну тогда - сами позволяем тоже
Шуня771
Шуня771 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:33
Да Вы глубоко пашите!
Никто нас за "дурачков не держит", по простой причине - об этом даже и не задумываются. Есть "воспитательный механизм" исправно приносящий приличный доход... Вы правильно подметили ряд моментов которые АБСОЛЮТНО неисправими штрафами, точно так же как и эмоции тренеров, игроков...
Bad Listener
Bad Listener ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 16:22, ред.
Да это понятно, просто как бы исправительные мероприятия направлены по идее на то чтобы исправлять... же... в идеальном мире... как задумано теми кто придумал когда то систему штрафов по крайней мере. Но я не вижу никаких подвижек в этом направлении год за годом. А уж за скандирование болельщиков вообще штрафуют не тех кто нарушает, а тем кто нарушает ни горячо ни холодно от этих штрафов. Не думаю что они сидят дома, читаю новости что команду оштрафовали на 5к из-за них и их мучают угрызения совести. Рассчитывать на это было бы через чур наивно, но КДК делает похоже вид что расчёт именно на это. Сами они вряд ли в это верят, значит надеятся что поверим мы, следовательно совсем всех за дурачков держат
Шуня771
Шуня771 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:14, ред.
Мну вам, по большому секрету, пока мы одни здесь, ответит на Ваш вопрос: "В чём цель штрафов"... Это как вариант и предположительно...
Штраф приходит в распоряжение КДК...
Это денежные единицы практически не обеспеченные какими либо материальными ценностями. Затраты и соответственно себестоимость их тоже "прописалась" около "нуля"! Рисков никаких. Последствий практически тоже нет, ни положительных ни отрицательных.
Я подозреваю, что это один из самых "рентабельных" видов получения дензнаков! (Чтобы напечатать новые купюры и то надо понести больше затрат - бумага, краска, станок, электроэнергия....)
А здесь... Тренер заматерился - червонец, болельщики проскандировали - пятак, тренер из "зоны" заступил - червонец, игрок подумал - "негр" - пятак, и т.д.

Что дальше делать с деньгами сами догадаетесь, нет, конечно и благие дела будут, благотворительность, провести соревнования среди недорослей и т.д., нол вопрос один:
- А какова процентная пропорция всех расходов в том числе и заработной плыты КДК?)
rp2mx3pvh978
rp2mx3pvh978
сегодня в 14:43
Спартаковских болельщиков иногда нужно приземлять.
bc3ndxf4h82v
bc3ndxf4h82v
сегодня в 13:27
Если штрафе не эффективны, есть же другие способы для приведения поведения болельщиков в человеческие нормы.
Vilar
Vilar
сегодня в 12:26
Получилось случайно, комп завис, подумал, что комментарий не отправился, повторил. Извините.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:53, ред.
КДК не зря едят свой хлеб. Вот рассматривают пристально разные стороны исторически присущие футболу, например поведение болельщиков. Интересно осталось ли что нибудь что в КДК ещё не рассмотрели своими пристальными взглядами? Потом клуб получит штраф, но на поведении болельщиков это опять никак не отразится. Я вот всё время думаю - ведь никто из представителей команды даже не пытается призывать болельщиков к порядку, они молча платят штраф и живут себе спокойно дальше. В чем цель проделываемой КДК работы? Штрафы? В чём цель штрафов?
4cbnf5fwj5wx
4cbnf5fwj5wx
сегодня в 11:50
Давно пора лишить стадион, на котором проводит матчи спартак, права проведения матчей чемпионата, иначе никак.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:50
Видно скоро в КДК зарплата приближается)))
