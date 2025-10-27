КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» на матче Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московского «Спартака» на матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.
"Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения на матче с махачкалинским «Динамо», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.