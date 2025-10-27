 
 
 
КДК РФС рассмотрит три нарушения по итогам матча «Зенит» — «Динамо»

сегодня, 11:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит три нарушения регламента по итогам матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье «Зенит» дома победил «Динамо» со счетом 2:1.

«Рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками „Зенита“ на матче с „Динамо“. Также рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Также систематический выход за пределы технической зоны главного тренера „Динамо“ Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Динамо
grisser
grisser
сегодня в 14:56
КДК рассмотрит и назначит штраф себе на зарплапту.
112910415
112910415
сегодня в 14:36
строгие такие
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:17, ред.
Ну вот за задержку в раздевалке после перерыва надо технари вообще давать, это какая то совсем беспредельная самоволка. Или начинать второй тайм по регламенту .а они там пусть выходят как выходят пока им голы залетают в пустые ворота. Пусть за неимением противника на поле судья взбрасывает спорный мяч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:00
Карпин по ходу игры был 12-м динамовцем. Это косяк. А по итогу навыписывают штрафов на всех тысяч на 300 и на этом успокоятся...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:33
Посмотрим что предпримут по поводу Карпина... наглец и слишком много себе позволяет
w6qv9kn2jgb5
w6qv9kn2jgb5
сегодня в 13:33
Главное нарушение матча - назначение судьи, не способного обеспечить порядок на таком матче.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:42
скоро болельщики начнут скандировать по недоброму КДК РФС
lotsman
lotsman ответ kcekk6pe44w9 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Кого задерживать если скандирует весь стадион?) И идентифицируют не для выявления крикунов (попробуйте по камере определить что кричит человек, когда у нег открыт рот. Может он песни поёт, может просто зевает...........), а для выявления зачинщиков более серьёзных нарушений.
kcekk6pe44w9
kcekk6pe44w9
сегодня в 11:56
Зачем идентифицируют болельщиков, если ни на одном матче не задержали крикунов?
cx947rd79z9b
cx947rd79z9b
сегодня в 11:46
