КДК РФС рассмотрит три нарушения по итогам матча «Зенит» — «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит три нарушения регламента по итогам матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В воскресенье «Зенит» дома победил «Динамо» со счетом 2:1.
«Рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками „Зенита“ на матче с „Динамо“. Также рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Также систематический выход за пределы технической зоны главного тренера „Динамо“ Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.