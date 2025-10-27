КДК РФС рассмотрит три нарушения по итогам матча «Зенит» — «Динамо»

1761554209

сегодня, 11:36

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит три нарушения регламента по итогам матча 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье «Зенит» дома победил «Динамо» со счетом 2:1.

«Рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками „Зенита“ на матче с „Динамо“. Также рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Также систематический выход за пределы технической зоны главного тренера „Динамо“ Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле», — сказал Григорьянц.