Раскрыта схема действий банды, которая пыталась похитить Мостового

сегодня, 11:34

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и в похищении бизнесмена Сергея Селегеня.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене — учредителе юрлица застройщика Fizika Development.

Как сообщила Волк, похищение было совершено с целью вымогательства. Возле одного из сетевых продовольственных супермаркетов на улице Вязовая неизвестные в масках на автомобиле Toyota Land Cruiser похитили мужчину и направились в сторону Спортивной улицы. «На розыск автомобиля незамедлительно был ориентирован весь личный состав полицейского подразделения. В результате оперативно-разыскных мероприятий на Морском проспекте разыскиваемый автомобиль Toyota Land Cruiser был обнаружен и остановлен. В нем находился похищенный мужчина и трое злоумышленников», — добавила представитель ведомства.

По ее словам, сообщники насильно усадили мужчину в иномарку, надели на него наручники, забрали мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. В этот момент противоправные действия были пресечены полицейскими. «В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело (ст. 126 и 162 УК РФ). В настоящее время задержанным избирается мера пресечения, устанавливаются их сообщники. Кроме того, оперативники выяснили, что задержанные могут быть причастны к аналогичному преступлению, совершенному накануне в том же месте. Тогда мужчине удалось убежать от нападавших.

Все комментарии
arzamas
arzamas
сегодня в 18:40, ред.
Так много в сообщении букав и так мало вмененных злоумышленникам статей УК. Все получит свое логичное объяснение, если участниками этой банды похитителей будут признаны члены женской российской сборной по футболу, с которыми похищенные не до конца расплатились.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 15:07
И где здесь сказано об игроке Зенита Мостовом? Что только не сделаешь что бы обратили внимание.
valt134
valt134
сегодня в 14:47
«Бандитский Перербург-2»…Радуют наши студенты. А этот «второкурсник» далеко пойдет (после того как на «баланде» посидит, конечно)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:20
"Раскрыта схема действий банды"
(осталось только занести в общий каталог) )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:30
Кому-то захотелось лёгких денег? Интересно, во сколько лет им обойдётся это скромное желание? Что толкнуло студента на преступление или преступления? Сейчас следователи быстро размотают это дело... Парни перепутали время... Что же занесло их в 90-е?
rd73nasjd6gp
rd73nasjd6gp
сегодня в 13:29
История какая-то мутная.
adekvat
adekvat
сегодня в 13:17
Что что, а бегать Мостовой может.
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:34
"По версии следствия, молодые люди могут быть причастны к нападению на футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Его подкараулили у того же супермаркета на Вязовой в ночь на 24 октября, но не догнали"...
Футболист в отличной спортивной форме)...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:26
Или "Ленинград-46".
Приветище, Дружище Дорогой!!!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:22
Про похищение Мостового в следующей серии . Продолжение следует ...... ))))
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 12:21
«Кроме того, оперативники выяснили, что задержанные могут быть причастны к аналогичному преступлению, совершенному накануне в том же месте. Тогда мужчине удалось убежать от нападавших.»

Ну так вот и про Мостового написано же - убег он от них с чистой совестью.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:08
Классика жанра - "Трое в тойоте не считая жертвы"...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:02, ред.
Сначала поймали потом состряпали подробности чтобы складно всё выглядело. Только по прочитанному не уловил ни факта покушения на похищение Мостового, ни тем более подробностей этого факта. Вопрос вообще возникает о том планировал ли кто из подозреваемых похищать футболиста или это любезно запланировали за них правоохранители чтобы побольше было материалов дела?
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:01
..."Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга»", — сказала Волк.
cyvewyk38aju
cyvewyk38aju ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:58
Это тайны следствия.
54jfc3zzxawd
54jfc3zzxawd
сегодня в 11:55
Стали известны подробности попытки похищения Мостового, но вы их хрен тут дождётесь!)))
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:52
Действительно прочитал а про Мостового ни слова. так получается , а был ли мальчик)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:49
Бандитский Петербург возвращается, спустя четверть века.
vilmontil
vilmontil
сегодня в 11:46
А где подробности про Мостового?
4x7m9s9nsqqc
4x7m9s9nsqqc
сегодня в 11:45
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 11:45
    В статье подробности похищения Селегеня. А о Мостовом ни слова. Автор, так где подробности похтщения Мостового?)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:42
    Статья вроде про мостового , а пишет про другого мужчину...
    Гость
