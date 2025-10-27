Раскрыта схема действий банды, которая пыталась похитить Мостового

1761554058

сегодня, 11:34

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и в похищении бизнесмена Сергея Селегеня.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене — учредителе юрлица застройщика Fizika Development.

Как сообщила Волк, похищение было совершено с целью вымогательства. Возле одного из сетевых продовольственных супермаркетов на улице Вязовая неизвестные в масках на автомобиле Toyota Land Cruiser похитили мужчину и направились в сторону Спортивной улицы. «На розыск автомобиля незамедлительно был ориентирован весь личный состав полицейского подразделения. В результате оперативно-разыскных мероприятий на Морском проспекте разыскиваемый автомобиль Toyota Land Cruiser был обнаружен и остановлен. В нем находился похищенный мужчина и трое злоумышленников», — добавила представитель ведомства.

По ее словам, сообщники насильно усадили мужчину в иномарку, надели на него наручники, забрали мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. В этот момент противоправные действия были пресечены полицейскими. «В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — сказала Волк.